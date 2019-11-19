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      "Нормандська четвірка" вже погодила документ, який підпишуть на саміті, – ЗМІ

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      "Нормандська четвірка" готується до зустрічі 9 грудня / Колаж 24 каналу

      Лідери країн "нормандської четвірки" – Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон – 9 грудня у Парижі підпишуть важливий документ. У ньому учасники саміту визначать рамки та перспективи процесу політичного врегулювання ситуації на Донбасі,

      Причому проєкт документа вже підготували та погодили, пише Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Потрібні "додаткові кроки": Кремль хоче, щоб Париж і Берлін натиснули на Київ до саміту 9 грудня

      Документ "має рамковий характер і містить перелік наступних кроків врегулювання під егідою "нормандського формату" та в межах "Мінського комплексу заходів" як основи мирного процесу", – цитує інформаційне агентство неназване джерело.

      Важливо, що у документі лідери країн "нормандської четвірки" мають намір висловити прихильність до політичного шляху врегулювання конфлікту.

      Те ж джерело стверджує, що за основу візьмуть "так звану "формулу Штайнмаєра", яку погодила раніше Контактна група". Іншими словами, у регіоні:

      ► "Повинні запустити політичний процес шляхом проведення місцевих виборів під міжнародним контролем після надання окремим районам Донбасу особливого статусу з перспективою його подальшого закріплення на постійній основі".

      Утім, документ начебто не містить конкретних кроків щодо передачі Києву контролю над кордоном.

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      Повноцінна двостороння зустріч Путіна і Зеленського, на думку джерела, навряд чи можлива – хіба "на ногах". Попри це сам саміт може стати стимулом форсування гуманітарних процесів на Донбасі, а також наближення обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

      Важливо й те, що на саміті не планують говорити про зміну формату мінських домовленостей чи про відмову від "Мінського формату" загалом.

      Читайте також: Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Війна на Донбасі ЗМІ Мінські домовленості
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