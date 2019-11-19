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      "Нормандская четверка" уже согласовала документ, который подпишут на саммите, – СМИ

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      "Нормандская четверка" готовится к встрече 9 декабря / Коллаж 24 канала

      Лидеры стран "нормандской четверки" – Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон – 9 декабря в Париже подпишут важный документ. В нем участники саммита определят рамки и перспективы процесса политического урегулирования ситуации на Донбассе

      Причем проект документа уже подготовили и согласовали, пишет Интерфакс-Украина.

      Читайте также: Нужны "дополнительные шаги": Кремль хочет, чтобы Париж и Берлин нажали на Киев до саммита 9 декабря

      Документ "имеет рамочный характер и содержит перечень следующих шагов урегулирования под эгидой "нормандского формата" и в рамках "Минского комплекса мероприятий" как основы мирного процесса", – цитирует информационное агентство неназванный источник.

      Важно, что в документе лидеры стран "нормандской четверки" намерены выразить приверженность политическому пути урегулирования конфликта.

      Тот же источник утверждает, что за основу возьмут "так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовал ранее Контактная группа". Иными словами, в регионе:

      "Должны запустить политический процесс путем проведения местных выборов под международным контролем после предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса с перспективой его дальнейшего закрепления на постоянной основе".

      Впрочем, документ якобы не содержит конкретных шагов по передаче Киеву контроля над границей.

      Читайте также: Меркель, Макрон или Зеленский: из "нормандской четверки" может стать на сторону Путина

      Полноценная двусторонняя встреча Путина и Зеленского, по мнению источника, вряд ли возможна – разве что "на ногах". Несмотря на это сам саммит может стать стимулом форсирования гуманитарных процессов на Донбассе, а также приближения обмена пленными по формуле "всех на всех".

      Важно и то, что на саммите не планируют говорить об изменении формата минских договоренностей или об отказе от "Минского формата" в целом.

      Читайте также: Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия будет выдвигать Россия

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Нормандский формат Минские договоренности СМИ
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