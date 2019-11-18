Меркель, Макрон чи Зеленський: хто з "нормандської четвірки" може стати на бік Путіна

Вже незабаром, 9 грудня, у Єлісейському палаці, що у самісінькому центрі Парижа, відбудеться зустріч "нормандської четвірки". Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Ангела Меркель та Володимир Путін зберуться на переговори у такому форматі вперше за останні 3 роки.

І поки у Парижі готуються до пошуку нової послідовності старого комплексу заходів для врегулювання конфлікту на Донбасі, у Києві кажуть, що готові відмовитися від Мінська-2.

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Першими про зустріч лідерів країн повідомили французькі ЗМІ та навіть назвали завдання переговорів. Мета саміту: відкрити нову послідовність виконання Мінських угод. В українського міністра закордонних справ є альтернатива – це операція з підтримки миру на Донбасі, але у Кремлі до цього не готові.

Ми бачимо заяву, наприклад, сьогодні міністр закордонних справ України, якщо не помиляюся, заявив про те, що Україна взагалі може відмовитися від Мінських угод. Ну це як? А ми що тоді будемо обговорювати,

– заявив Володимир Путін.

Москва вже домагалася багатьох поступок від Києва.

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Провела розведення на лінії розмежування на Донбасі.

Але натомість не отримала жодних поступок від Кремля. Бо питання контролю над частиною україно-російського кордону залишається відкритим, а без цього не можливі вибори у квазіреспубліках.



Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Російські експерти ж кажуть, що Кремль готовий до поступок. Але, звісно ж, вигідних для себе. Зокрема Путін не наполягатиме на збереженні на посадах бойовиків, розставлених Сурковим у так званих ДНР та ЛНР. Однак є речі, на які очільник Кремля не піде за жодних умов.

Є пункти, від яких Путін відступити не може. Бо тоді він втрачає обличчя перед своїми виборцями у Росії. Це автономія, тут навіть говорити нема про що. Автономію Донбасу Путін буде пробивати 100%. Ця умова не обговорюється для нього,

– наголосив російський політичний експерт Леонід Радзіховський.

Володимиру Путіну готовий допомагати Еммануель Макрон. Бо теж має свої інтереси як у Росії, так і у вирішенні конфлікту на Донбасі. У Москві ж заявляють, що Володимир Зеленський цілком може пристати на пропозиції французького і російського президентів, адже встановлення миру на Донбасі було серед його передвиборчих обіцянок українцям. Українські експерти попереджають, що не варто вірити обіцянкам Кремля. Адже історія вже довела: Володимир Путін не грає за міжнародними правилами. І яскравий приклад цьому – порушення Будапештського меморандуму.

Що таке нормандський формат? Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.

Кремль вже не одноразово переносив дату проведення зустрічі у Нормандському форматі. Переговори щодо саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії тривали від вересня. І весь цей час Владімір Путін висував все нові умови для проведення зустрічі. Наразі Москва підтверджує саміт у Парижі 9 грудня. Але пів місяця – це великий термін і Путін все ще може заблокувати.