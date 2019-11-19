Чего ждут от России на нормандском саммите: позиция Германии и Украины

Существенного прогресса в урегулировании конфликта – вот чего ожидает Украина по результатам саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года. Причем сейчас самое время России выполнять обязательства по Донбассу, которые та на себя взяла.

Об этом заявили руководитель украинского МИД Вадим Пристайко и его немецкий коллега Хайко Маас на совместной пресс-конференции в Киеве 19 ноября, пишет Интерфакс-Украина.

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Пристайко: Ожидаем прогресса

"Надеемся, на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого ожидали с 2016 года (именно тогда лидеры стран "нормандской четверки "встречались в последний раз – 24 канал)", – сказал Пристайко на пресс-конференции.

По словам министра, украинская делегация поедет на саммит с "открытыми идеями и открытым умом": "Мы готовы принять разумный компромисс и привести домой прогресс, к которому так давно стремимся".

Говорили и о выводе иностранных вооруженных формирований с оккупированной территории Донбасса. Пристайко по этому поводу заявил: "Мы реалисты. Мы понимаем, что требовать этого перед нормандской встречей просто нет смысла".

Маас: Ждем реальных шагов России

На этой же пресс-конференции министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что России пора выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе.

Мы считаем, что сейчас – очередь России реализовать то, о чем договаривались в результате переговоров. Измерять (прогресс – 24 канал) надо результатами и действиями,

– сказал Маас.

Немецкий министр отметил, что закон об особом статусе Донбасса и подготовка местных выборов – это только два из ряда серьезных вопросов, стоящих перед участниками саммита в нормандском формате. Поэтому "Германия и Франция будут прилагать усилия, чтобы мир наконец пришел на Восток Украины".

19 ноября президент Зеленский также заявил, что Украина готовится к переговорам в нормандском формате и настроена решить вопрос войны на Донбассе только дипломатическим путем. Глава Украины ожидает от встречи реальных результатов.