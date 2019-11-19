19:42
19 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Вечный" Лукашенко. Медведев покинул хор
      Вєсті Кремля
      22:22, 18 ноября
      Вести.UA: Луценко меняет профессию. Милованова не вставляет
      Вєсті.UA
      22:24, 18 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Чего ждут от России на нормандском саммите: позиция Германии и Украины

      214 Читати новину українською
      Хайко Маас посетил Украину и встретился с Вадимом Пристайко / Коллаж 24 канала

      Существенного прогресса в урегулировании конфликта – вот чего ожидает Украина по результатам саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года. Причем сейчас самое время России выполнять обязательства по Донбассу, которые та на себя взяла.

      Об этом заявили руководитель украинского МИД Вадим Пристайко и его немецкий коллега Хайко Маас на совместной пресс-конференции в Киеве 19 ноября, пишет Интерфакс-Украина.

      Читайте также: "Нормандская четверка" уже согласовала документ, который подпишут на саммите, – СМИ

      Пристайко: Ожидаем прогресса

      "Надеемся, на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого ожидали с 2016 года (именно тогда лидеры стран "нормандской четверки "встречались в последний раз – 24 канал)", – сказал Пристайко на пресс-конференции.

      По словам министра, украинская делегация поедет на саммит с "открытыми идеями и открытым умом": "Мы готовы принять разумный компромисс и привести домой прогресс, к которому так давно стремимся".

      Говорили и о выводе иностранных вооруженных формирований с оккупированной территории Донбасса. Пристайко по этому поводу заявил: "Мы реалисты. Мы понимаем, что требовать этого перед нормандской встречей просто нет смысла".

      Маас: Ждем реальных шагов России

      На этой же пресс-конференции министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что России пора выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе.

      Мы считаем, что сейчас – очередь России реализовать то, о чем договаривались в результате переговоров. Измерять (прогресс – 24 канал) надо результатами и действиями,
      – сказал Маас.

      Немецкий министр отметил, что закон об особом статусе Донбасса и подготовка местных выборов – это только два из ряда серьезных вопросов, стоящих перед участниками саммита в нормандском формате. Поэтому "Германия и Франция будут прилагать усилия, чтобы мир наконец пришел на Восток Украины".

      19 ноября президент Зеленский также заявил, что Украина готовится к переговорам в нормандском формате и настроена решить вопрос войны на Донбассе только дипломатическим путем. Глава Украины ожидает от встречи реальных результатов.

      Против чиновника, который волочил за авто собаку, открыли уголовное дело – видео (18+)
      сегодня
      1639
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Нормандский формат Новости России Вадим Пристайко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Итоговый документ саммита "нормандской четверки" может быть тайным
      сегодня , 19:32 Итоговый документ саммита "нормандской четверки" может быть тайным
      Северин Трач 1032
      Скільки Росія витрачає грошей на війну в Сирії і що приховує Генштаб: приголомшливі факти
      сегодня , 17:30 Скільки Росія витрачає грошей на війну в Сирії і що приховує Генштаб: приголомшливі факти
      Михайло Макарук 232
      Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      сегодня , 11:54 Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      167
      Трамп в" кармане " Путина: мир увидела скандальная книга секретов Белого дома
      сегодня , 17:12 Трамп в" кармане " Путина: мир увидела скандальная книга секретов Белого дома
      Світлана Попова 248
      Газовые переговоры с Россией: варианты развития событий
      сегодня , 17:00 Газовые переговоры с Россией: варианты развития событий
      Блог Медіа 564
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук