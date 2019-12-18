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      Зеленский попал в итоговый спецвыпуск журнала TIME: фото

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      Владимир Зеленский попал в итоговый выпуск журнала Time / AP

      Американский журнал Time опубликовал колонку с президентом Владимиром Зеленским в рубрике "Новые лица". Украинский лидер попал в компанию Меган Маркл, принца Гарри, рэпера Lil Nas X и теннисистки Коко Гауф.

      В тексте колонки о Зеленском говорится о его блестящей победе на президентских выборах. Журналисты сравнили ее с "голливудской историей": актер, сыгравший роль президента Украины в популярном телесериале "Слуга народа" победил пятого президента Петра Порошенко и экс-премьера Юлию Тимошенко.

      К теме: Зеленский попал на обложку Time

      Аналитик журнала TIME Иен Бремер отметил, что победа Зеленского на выборах стала ответом на агрессивную внешнюю политику Российской Федерации относительно Украины.

      Также он отметил, что это может стать шансом для нового старта Украины. В то же время, по его словам, "медовый месяц" для Зеленского был очень непродолжительным. В сентябре украинский президент попал в громкий скандал с телефонным разговором с Дональдом Трампом.

      Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее попал на обложку одного из ведущих изданий мира – американского журнала Time. Заметим, что это впервые украинский президент попал на обложку Time.

      Название номера – "Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".


      Номер Time с Зеленским на обложке

      К слову, в апреле Time на обложке изобразил российского президента Владимира Путина. Хозяин Кремля возвышается над земным шаром, где в разных точках размещены отметки геотегов с красной звездой.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Новости США Владимир Зеленский
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