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      Зеленский вместе с Путиным попал на итоговую обложку американского журнала The Week

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из героев 2019 года. В частности, по версии американского журнала The Week.

      Номер под названием "Лицо 2019 года" должен появиться в продаже 27 декабря. На его обложку попал и украинский гарант Владимир Зеленский.

      Зеленський, Трамп, Путін, 2019 рік, обличчя, американський журнал The Week
      Зеленский стал лицом 2019 года по версии американского журнала The Week

      Заметим, что журналисты лицами 2019 года также считают американского лидера Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, хозяина Кремля Владимира Путина, британского премьера Бориса Джонсона, председателя КНР Си Цзиньпина и шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

      Также в поле зрения издания попали:

      • генеральный прокурор США Уильям Барр, который усомнился в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.
      • спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая объявила начало формальной процедуры импичмента президента США Дональда Трампа,
      • игрок баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, который, по мнению болельщиков, встал на сторону Китая в конфликте НБА с этой страной.
      • американский юрист и политик, представляющий штат Массачусетс в сенате, Элизабет Уоррен. Она также отметилась в скандале об импичменте Трампа.
      • бывший вице-президент США и действующий американский сенатор Джо Байден, из-за личности которого собственно и начался скандал с импичментом Трампа.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Дональд Трамп Медиа СМИ Новости США Новости политики
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