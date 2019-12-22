Зеленский вместе с Путиным попал на итоговую обложку американского журнала The Week
Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из героев 2019 года. В частности, по версии американского журнала The Week.
Номер под названием "Лицо 2019 года" должен появиться в продаже 27 декабря. На его обложку попал и украинский гарант Владимир Зеленский.
Зеленский стал лицом 2019 года по версии американского журнала The Week
Заметим, что журналисты лицами 2019 года также считают американского лидера Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, хозяина Кремля Владимира Путина, британского премьера Бориса Джонсона, председателя КНР Си Цзиньпина и шведскую экоактивистку Грету Тунберг.
Также в поле зрения издания попали:
- генеральный прокурор США Уильям Барр, который усомнился в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.
- спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая объявила начало формальной процедуры импичмента президента США Дональда Трампа,
- игрок баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, который, по мнению болельщиков, встал на сторону Китая в конфликте НБА с этой страной.
- американский юрист и политик, представляющий штат Массачусетс в сенате, Элизабет Уоррен. Она также отметилась в скандале об импичменте Трампа.
- бывший вице-президент США и действующий американский сенатор Джо Байден, из-за личности которого собственно и начался скандал с импичментом Трампа.
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