Зеленский вместе с Путиным попал на итоговую обложку американского журнала The Week

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из героев 2019 года. В частности, по версии американского журнала The Week.

Номер под названием "Лицо 2019 года" должен появиться в продаже 27 декабря. На его обложку попал и украинский гарант Владимир Зеленский.



Зеленский стал лицом 2019 года по версии американского журнала The Week

Заметим, что журналисты лицами 2019 года также считают американского лидера Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, хозяина Кремля Владимира Путина, британского премьера Бориса Джонсона, председателя КНР Си Цзиньпина и шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

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