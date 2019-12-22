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      Військову допомогу заблокували через годину після розмови Трампа і Зеленського, – ЗМІ

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      Трамп цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови з Зеленським / Getty Images

      Американський президент Дональд Трамп цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови із Володимиром Зеленським. Наказ про заморозку військової допомоги видали через годину після розмови президентів.

      На прохання американського президента Департамент з управління та бюджету зробив запит у Пентагон щодо надання детальної інформації про військову допомогу Україні, повідомляє Bloomberg.

      Цікаво: Військова допомога США: Загороднюк розповів, на що її витратить Україна

      Видання зазначає, що у сильно відредагованих документах йдеться про те, що Трамп цікавився військовою допомогою ще за місяць до телефонної розмови з українським президентом Зеленським.

      Окрім того, за даними опублікованих документів, військова допомога Україні була заблокована Білим домом приблизно через годину після розмови двох президентів у липні.

      Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

      Який скандал виник із призупиненням військової допомоги від США?

      • В кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.
      • Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.
      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.
      • У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік. Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

      Трамп
      Підтримка України з боку США / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини США Дональд Трамп Володимир Зеленський Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини політики
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