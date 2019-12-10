США погодили виділення 300 мільйонів доларів для армії України

Конгрес США погодив оборонний бюджет на 2020 рік. Документ передбачає 300 мільйонів доларів для України.

Загалом обороний бюджет погодили на 738 мільярдів доларів, повідомляє The New York Times.

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Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

Окрім того, Конгрес США заклав до військового бюджету на 2020 рік введення санкцій щодо російської енергетики. Йдеться про обмеження щодо будівництва трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Важливо! Санкції США можуть змусити компанії відмовитися від участі у проєкті "Північний потік-2" через великі витрати. Тоді Росії доведеться шукати інший спосіб закінчити газопровід, якщо їй взагалі вдасться це зробити.



Запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років.

Про що ще йдеться у бюджеті

Америка збирається заборонити поставки в Туреччину літаків F-35 у зв'язку з купівлею Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Документ також містить низку положень, спрямованих на подолання потенційних загроз з боку Китаю, включаючи необхідність надання звітів про закордонні інвестиції Китаю та його військові відносини з Росією.

Коли приймуть бюджет

Очікується, що він буде прийнятий до кінця 2019 року. У разі схвалення Конгресом, документ буде переданий на підпис президенту США.

Напередодні Дональд Трамп анонсував, що гроші для України планують використати на придбання протитанкових ракет Javelin.



Військова допомога США Україні / Інфографіка 24 каналу