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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      США согласовали выделение 300 миллионов долларов для армии Украины

      19 Читати новину українською
      США согласовали выделение 300 миллионов долларов армии Украины / ap.org/en-gb

      Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2020 год. Документ предусматривает 300 миллионов долларов для Украины.

      В общем Оборонный бюджет согласовали на 738 миллиардов долларов, сообщает The New York Times.

      Обратите внимание: Если "Северный поток-2" запустят, транзита не будет, – Коболев о козыре России

      Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летательные средства обороны".

      Кроме того, Конгресс США создал в военный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российской энергетики. Речь идет об ограничении строительства трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

      Важно! Санкции США могут заставить компании отказаться от участия в проектах "Северный поток-2" из-за больших расходов. Тогда России придется искать другой способ закончить газопровод, если ей вообще удастся это сделать.

      Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершения на 5 лет.

      О чем еще говорится в бюджете

      Америка собирается запретить поставки в Турцию самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

      Документ также содержит ряд положений, направленных на преодоление потенциальных угроз со стороны Китая, включая необходимость предоставления отчетов о зарубежных инвестициях Китая и его военных отношениях с Россией.

      Когда примут бюджет

      Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года. В случае одобрения Конгрессом, документ будет передан на подпись президенту США.

      Накануне Дональд Трамп анонсировал, что деньги для Украины планируют использовать на приобретение противотанковых ракет Javelin.

      сша допомога
      Военная помощь США Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Вооруженные силы Украины Новости США Война на Донбассе
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