США согласовали выделение 300 миллионов долларов для армии Украины

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2020 год. Документ предусматривает 300 миллионов долларов для Украины.

В общем Оборонный бюджет согласовали на 738 миллиардов долларов, сообщает The New York Times.

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Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летательные средства обороны".

Кроме того, Конгресс США создал в военный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российской энергетики. Речь идет об ограничении строительства трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Важно! Санкции США могут заставить компании отказаться от участия в проектах "Северный поток-2" из-за больших расходов. Тогда России придется искать другой способ закончить газопровод, если ей вообще удастся это сделать.



Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершения на 5 лет.

О чем еще говорится в бюджете

Америка собирается запретить поставки в Турцию самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Документ также содержит ряд положений, направленных на преодоление потенциальных угроз со стороны Китая, включая необходимость предоставления отчетов о зарубежных инвестициях Китая и его военных отношениях с Россией.

Когда примут бюджет

Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года. В случае одобрения Конгрессом, документ будет передан на подпись президенту США.

Накануне Дональд Трамп анонсировал, что деньги для Украины планируют использовать на приобретение противотанковых ракет Javelin.



Военная помощь США Украине / Инфографика 24 канала