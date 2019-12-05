Если "Северный поток-2" запустят, транзита не будет, – Коболев о козыре России

Если Россия достроит газопровод "Северный поток-2", то транзит через Украину полностью прекратиться. "Газпром" использует эту ситуацию.

В таком случае мощности нового газопровода вопреки директивам ЕС будут использоваться полностью. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью "Лига.Бизнес."

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Коболев отметил, что козырем России в переговорах относительно "Северного потока-2" с европейскими партнерами является коммерческий интерес.

Главный аргумент Газпрома в Европе – украинцы не являются вашими партнерами, а мы, россияне, – ваши партнеры. И этот аргумент работает – ничто так не скрепляет дружбу, как взаимный коммерческий интерес,

– подчеркнул он.

Глава правления "Нафтогаза" отметил, что украинской экономике новый газопровод "Газпрома" будет стоить 3 миллиардов долларов в год.

"Я считаю, что если "Северный поток-2" будет достроен, транзита через Украину не будет", — подчеркнул при этом Коболев.

Он также высказал мнение, что газовая директива ЕС, которая ограничивает загрузку "трубы", вряд ли сработает.

Есть такое неписаное правило на газовом рынке Европы: если "Газпром" построил газопровод, он будет полностью загружен. Если "Северный поток-2" достроят, – есть вероятность, что его смогут загрузить на 100%,

– добавил председатель правления "Нафтогаза".

Россия и Украина должны заключить договор о транзите уже в ближайшее время, поскольку нынешний истекает 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря. Переговоры продолжаются, однако запланированные встречи переносят. Строительство "Северного потока-2" в России обещали завершить до конца 2019 года. Однако теперь утверждают, что запустят в середине 2020 года.

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