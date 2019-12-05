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      Если "Северный поток-2" запустят, транзита не будет, – Коболев о козыре России

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      Если "Северный поток-2" запустят, транзита через Украину не будет, – Коболев / Пресс-служба "Нафтогаза"

      Если Россия достроит газопровод "Северный поток-2", то транзит через Украину полностью прекратиться. "Газпром" использует эту ситуацию.

      В таком случае мощности нового газопровода вопреки директивам ЕС будут использоваться полностью. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью "Лига.Бизнес."

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      Коболев отметил, что козырем России в переговорах относительно "Северного потока-2" с европейскими партнерами является коммерческий интерес.

      Главный аргумент Газпрома в Европе – украинцы не являются вашими партнерами, а мы, россияне, ваши партнеры. И этот аргумент работает – ничто так не скрепляет дружбу, как взаимный коммерческий интерес,
      – подчеркнул он.

      Глава правления "Нафтогаза" отметил, что украинской экономике новый газопровод "Газпрома" будет стоить 3 миллиардов долларов в год.

      "Я считаю, что если "Северный поток-2" будет достроен, транзита через Украину не будет", — подчеркнул при этом Коболев.

      Он также высказал мнение, что газовая директива ЕС, которая ограничивает загрузку "трубы", вряд ли сработает.

      Есть такое неписаное правило на газовом рынке Европы: если "Газпром" построил газопровод, он будет полностью загружен. Если "Северный поток-2" достроят, – есть вероятность, что его смогут загрузить на 100%,
      – добавил председатель правления "Нафтогаза".

      Россия и Украина должны заключить договор о транзите уже в ближайшее время, поскольку нынешний истекает 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря. Переговоры продолжаются, однако запланированные встречи переносят. Строительство "Северного потока-2" в России обещали завершить до конца 2019 года. Однако теперь утверждают, что запустят в середине 2020 года.

      Что может остановить строительство "Северного потока-2"?

      • Американские сакнции, если их примут до конца декабря. США намерены ввести санкции против компаний, причастных к строительству газопровода, сделав их частью закона о военном бюджете США на будущий год.
      • Россия сама не может строить такие трубопроводы, поэтому санкции коснутся преимущественно международных специализированных компаний, которые потом будут исключены из любого бизнеса с США.
      • Прежде всего, это швейцарская компания Allseas. Она прокладывает подводные трубы и глубоководные кабели по всему миру. Под ударом также немецкие компании, которые работают с "Газпромом". Кроме того, как Uniper, финансово участвуют в проекте.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Газпром Газовый конфликт Нафтогаз Газовый контракт Северный поток-2
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