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      Якщо "Північний потік-2" запустять, транзиту не буде, – Коболєв про козир Росії

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      Якщо "Північний потік-2" добудують, транзиту через Україну не буде, – Коболєв / Пресслужба "Нафтогазу"

      Якщо Росія добудує газопровід "Північний потік-2", то транзит через Україну повністю припинитися. "Газпром" використовує цю ситуацію.

      У такому разі потужності нового газопроводу всупереч директивам ЄС будуть використовуватися повністю. Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю "Ліга.Бізнес".

      Знайте більше: У "Нафтогазі" анонсують тиск на Україну з боку ЄС

      Коболєв зазначив, що козирем Росії в переговорах по "Північному потоку-2" з європейськими партнерами є комерційний інтерес.

      Головний аргумент Газпрому в Європі – українці не є вашими партнерами, а ми, росіяни, - ваші партнери. І цей аргумент працює – ніщо так не скріплює дружбу, як взаємний комерційний інтерес,
      – наголосив він.

      Голова правління "Нафтогазу" зазначив, що українській економіці новий газопровід "Газпрому" буде коштувати 3 мільярдів доларів на рік.

      "Я вважаю, що якщо "Північний потік-2" буде добудований, транзиту через Україну не буде", — наголосив при цьому Коболєв.

      Він також висловив думку, що газова директива ЄС, яка обмежує завантаження "труби" навряд чи спрацює.

      Є таке неписане правило на газовому ринку Європи: якщо "Газпром" побудував газопровід, він буде повністю завантажений. Якщо "Північний потік-2" добудують, – є ймовірність, що його зможуть завантажити на 100%,
      – додав голова правління "Нафтогазу".

      Росія і Україна мають укласти договір про транзит вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня. Переговори тривають, однак заплановані зустрічі переносятьБудівництво "Північного потоку-2" у Росії обіцяли завершити до кінця 2019 року. Однак тепер стверджують, що запустять в середині 2020 року

      Що може зупинити будівництво "Північного потоку-2"? 

      • Американські сакнції, якщо їх ухвалять до кінця грудня. США мають намір ввести санкції проти компаній, причетних до будівництва газопроводу, зробивши їх частиною закону про військовий бюджет США на майбутній рік.
      • Росія сама не може будувати такі трубопроводи, тому санкції торкнуться переважно міжнародних спеціалізованих компаній, які потім будуть виключені з будь-якого бізнесу з США.
      • Найперше, це швейцарська компанія Allseas. Вона прокладає підводні труби та глибоководні кабелі по всьому світу. Під ударом також німецькі компанії, які працюють з "Газпромом". Окрім того, як Uniper, фінансово беруть участь у проєкті.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Газовий контракт Нафтогаз Газовий конфлікт Газпром
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