Якщо "Північний потік-2" запустять, транзиту не буде, – Коболєв про козир Росії
Якщо Росія добудує газопровід "Північний потік-2", то транзит через Україну повністю припинитися. "Газпром" використовує цю ситуацію.
У такому разі потужності нового газопроводу всупереч директивам ЄС будуть використовуватися повністю. Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю "Ліга.Бізнес".
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Коболєв зазначив, що козирем Росії в переговорах по "Північному потоку-2" з європейськими партнерами є комерційний інтерес.
Головний аргумент Газпрому в Європі – українці не є вашими партнерами, а ми, росіяни, - ваші партнери. І цей аргумент працює – ніщо так не скріплює дружбу, як взаємний комерційний інтерес,
– наголосив він.
Голова правління "Нафтогазу" зазначив, що українській економіці новий газопровід "Газпрому" буде коштувати 3 мільярдів доларів на рік.
"Я вважаю, що якщо "Північний потік-2" буде добудований, транзиту через Україну не буде", — наголосив при цьому Коболєв.
Він також висловив думку, що газова директива ЄС, яка обмежує завантаження "труби" навряд чи спрацює.
Є таке неписане правило на газовому ринку Європи: якщо "Газпром" побудував газопровід, він буде повністю завантажений. Якщо "Північний потік-2" добудують, – є ймовірність, що його зможуть завантажити на 100%,
– додав голова правління "Нафтогазу".
Росія і Україна мають укласти договір про транзит вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня. Переговори тривають, однак заплановані зустрічі переносять. Будівництво "Північного потоку-2" у Росії обіцяли завершити до кінця 2019 року. Однак тепер стверджують, що запустять в середині 2020 року.
Що може зупинити будівництво "Північного потоку-2"?
- Американські сакнції, якщо їх ухвалять до кінця грудня. США мають намір ввести санкції проти компаній, причетних до будівництва газопроводу, зробивши їх частиною закону про військовий бюджет США на майбутній рік.
- Росія сама не може будувати такі трубопроводи, тому санкції торкнуться переважно міжнародних спеціалізованих компаній, які потім будуть виключені з будь-якого бізнесу з США.
- Найперше, це швейцарська компанія Allseas. Вона прокладає підводні труби та глибоководні кабелі по всьому світу. Під ударом також німецькі компанії, які працюють з "Газпромом". Окрім того, як Uniper, фінансово беруть участь у проєкті.