Якщо "Північний потік-2" запустять, транзиту не буде, – Коболєв про козир Росії

Якщо Росія добудує газопровід "Північний потік-2", то транзит через Україну повністю припинитися. "Газпром" використовує цю ситуацію.

У такому разі потужності нового газопроводу всупереч директивам ЄС будуть використовуватися повністю. Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю "Ліга.Бізнес".

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Коболєв зазначив, що козирем Росії в переговорах по "Північному потоку-2" з європейськими партнерами є комерційний інтерес.

Головний аргумент Газпрому в Європі – українці не є вашими партнерами, а ми, росіяни, - ваші партнери. І цей аргумент працює – ніщо так не скріплює дружбу, як взаємний комерційний інтерес,

– наголосив він.

Голова правління "Нафтогазу" зазначив, що українській економіці новий газопровід "Газпрому" буде коштувати 3 мільярдів доларів на рік.

"Я вважаю, що якщо "Північний потік-2" буде добудований, транзиту через Україну не буде", — наголосив при цьому Коболєв.

Він також висловив думку, що газова директива ЄС, яка обмежує завантаження "труби" навряд чи спрацює.

Є таке неписане правило на газовому ринку Європи: якщо "Газпром" побудував газопровід, він буде повністю завантажений. Якщо "Північний потік-2" добудують, – є ймовірність, що його зможуть завантажити на 100%,

– додав голова правління "Нафтогазу".

Росія і Україна мають укласти договір про транзит вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня. Переговори тривають, однак заплановані зустрічі переносять. Будівництво "Північного потоку-2" у Росії обіцяли завершити до кінця 2019 року. Однак тепер стверджують, що запустять в середині 2020 року .

Що може зупинити будівництво "Північного потоку-2"?