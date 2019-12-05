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      Тристоронніх газових переговорів 5 грудня не буде, – Міненерго

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      Тристоронні газові переговори 5 грудня не відбудуться / Ілюстративне фото

      Так, дату перемовин не узгодили, а вже 13 грудня збігає останній термін, коли Україна та Росія можуть укласти довгостроковий контракт на транзит газу до Європи через українську ГТС.

      Раніше міністр енергетики Олексій Оржель запропонував цю дату. Своєю чергою, його російський колега Олександр Новак на неї погодився, однак за умови, "якщо будуть вирішені усі технічні деталі між "Нафтогазом", "Газпромом" та Оператором ГТС України. Про те, що переговорів 5 грудня не буде, представники Міненерго повідомили "Громадському".

      Важливо: Без контракту з РФ у лютому та березні можуть виникнути проблеми з газопостачанням, – Оржель

      Дата переговорів не підтверджена,
      – повідомили сказали там, підтвердивши, що 5 грудня таких переговорів між Україною, Росією та Євросоюзом не буде.

      Газові переговори: основне, що треба знати

      • Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії з цим незгодні, їх варіант – рік. Окрім того, у запропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
      • Своєю чергою, у "Нафтогазі" наголошують: Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямими поставками газу.

      Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.

      Читайте також: У суді закінчилися слухання у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому": коли буде рішення

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Газовий контракт Газовий конфлікт Нафтогаз Газпром Україна – Росія Газ Міністерство енергетики та захисту довкілля
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