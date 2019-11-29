Газ замість грошей: Вітренко розповів, як "Газпром" може повернути борг

Україна та Росія обговорюють можливість отримати газом 3 мільярди доларів боргу "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу. Вже є поступ з боку Росії.

Таку можливість у Росії обговорюють, про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі "Радіо НВ".

Важливо: Газові переговори Росії та України у Відні – з'явилися деталі зустрічі

Вітренко наголосив, що виплата 3 мільярдів доларів – "це дуже багато газу, роки імпорту України для споживання".

Міністр Новак (міністр енергетики Росії Олександр Новак – 24 канал), який був на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через відповідні поставки газу. Ми за публічними твердженнями бачимо прогрес,

– сказав Вітренко.

Виконавчий директор "Нафтогазу" вже повідомляв, що "Газпром" може виплатити борг перед Україною за рішеннями Стокгольмського арбітражу у вигляді прямих поставок газу Україні.

Що відомо про борг "Газпрому" перед "Нафтогазом":

27 листопада 2019 року "Газпром" програв слухання в апеляційному суді на рішення Стокгольмського арбітражу. Відтак, суд зобов’язав "Газпром" виплатити 1,02 мільйона євро судових витрат.

В апеляції "Газпром" намагався скасувати рішення Стокгольмського арбітражу, відповідно до якого "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" 4,6 мільярда доларів, 3 мільярди доларів з яких "Газпром" досі винен "Нафтогазу". У "Нафтогазі" наголосили, що постанова апеляційного суду не дасть скасувати рішення Стокгольмського арбітражу вже ніяким чином.

Зазначимо, 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.

Україна і Росія мають укласти договір про транзит газу вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня.

У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня. Однак чи справді встигнуть сторони досягти згоди до цього часу – невідомо. Технічні консультації перенесли на декілька днів, що відтерміновує зустріч на рівні міністрів – часу залишається все менше.