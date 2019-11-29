22:07
29 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, сьогодні
      Вєсті.UA
      19:33, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Газ замість грошей: Вітренко розповів, як "Газпром" може повернути борг

      502 Читать новость на русском
      "Газпром" може виплатити Україні 3 мільярди доларів газом, – Вітренко / File.liga.net

      Україна та Росія обговорюють можливість отримати газом 3 мільярди доларів боргу "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу. Вже є поступ з боку Росії.

      Таку можливість у Росії обговорюють, про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі "Радіо НВ".

      Важливо: Газові переговори Росії та України у Відні – з'явилися деталі зустрічі

      Вітренко наголосив, що виплата 3 мільярдів доларів – "це дуже багато газу, роки імпорту України для споживання".

      Міністр Новак (міністр енергетики Росії Олександр Новак – 24 канал), який був на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через відповідні поставки газу. Ми за публічними твердженнями бачимо прогрес,
      – сказав Вітренко.

      Виконавчий директор "Нафтогазу" вже повідомляв, що "Газпром" може виплатити борг перед Україною за рішеннями Стокгольмського арбітражу у вигляді прямих поставок газу Україні.

      Що відомо про борг "Газпрому" перед "Нафтогазом":

      27 листопада 2019 року "Газпром" програв слухання в апеляційному суді на рішення Стокгольмського арбітражу. Відтак, суд зобов’язав "Газпром" виплатити 1,02 мільйона євро судових витрат.

      В апеляції "Газпром" намагався скасувати рішення Стокгольмського арбітражу, відповідно до якого "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" 4,6 мільярда доларів, 3 мільярди доларів з яких "Газпром" досі винен "Нафтогазу". У "Нафтогазі" наголосили, що постанова апеляційного суду не дасть скасувати рішення Стокгольмського арбітражу вже ніяким чином.

      Зазначимо, 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.

      • Україна і Росія мають укласти договір про транзит газу вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня.

      У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня. Однак чи справді встигнуть сторони досягти згоди до цього часу – невідомо. Технічні консультації перенесли на декілька днів, що відтерміновує зустріч на рівні міністрів – часу залишається все менше. 

       

      О котрій потрібно лягти спати, щоб виспатись: таблиця
      сьогодні
      3563
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газовий конфлікт Газовий контракт Газпром Газ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Пророссийская политика Макрона и антипутинская риторика Британии
      Злой Одессит 21
      сьогодні , 20:13 Побиття студентів: як відбувався перший жорстокий розгін Євромайдану
      Євгенія Мазур 1815
      сьогодні , 20:02 Має знати кожен: експерт дав кілька порад для захисту даних в інтернеті
      Ірина Полицька 370
      сьогодні , 19:36 США проти Китаю: навіщо Трамп відкрито став на бік опозиції
      366
      сьогодні , 18:30 Розкішні маєтки зірок Голлівуду: фото інтер'єрів, які здивують
      Юлія Гілей 3246
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук