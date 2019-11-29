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      Газ вместо денег: Витренко рассказал, как "Газпром" может вернуть долг

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      "Газпром" может выплатить Украине 3 миллиарда долларов газом, – Витренко / File.liga.net

      Украина и Россия обсуждают возможность получить газом 3 миллиарда долларов долга "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. Уже есть прогресс со стороны России.

      Такую возможность в России обсуждают, об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире "Радио НВ".

      Важно: Газовые переговоры России и Украины в Вене – появились детали встречи

      Витренко подчеркнул, что выплата 3 миллиардов долларов – "это очень много газа, годы импорта Украины для потребления".

      Министр Новак (министр энергетики России Александр Новак – 24 канал), который был на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. Мы по публичным утверждениям видим прогресс,
      – сказал Витренко.

      Исполнительный директор "Нафтогаза" уже сообщал, что "Газпром" может выплатить долг перед Украиной по решениям Стокгольмского арбитража в виде прямых поставок газа Украине.

      Что известно о долге "Газпрома" перед "Нафтогазом":

      27 ноября 2019 года "Газпром" проиграл слушания в апелляционном суде на решение Стокгольмского арбитража. Следовательно, суд обязал "Газпром" выплатить 1,02 миллиона евро судебных издержек.

      В апелляции "Газпром" пытался отменить решение Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" 4,6 миллиарда долларов, 3 миллиарда долларов из которых "Газпром" до сих пор должен "Нафтогазу". В "Нафтогазе" подчеркнули, что постановление апелляционного суда не даст отменить решение Стокгольмского арбитража уже никаким образом.

      Отметим, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры
      "относительно сотрудничества в газовой сфере". Этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

      • Украина и Россия должны заключить договор о транзите газа уже в ближайшее время, поскольку нынешний истекает 31 декабря.

      В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря. Однако действительно ли успеют стороны достичь согласия до сих пор – неизвестно. Технические консультации перенесли на несколько дней, что откладывает встречу на уровне министров – времени остается все меньше.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Нафтогаз Газовый конфликт Газовый контракт Газпром Газ Новости политики
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