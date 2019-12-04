У суді закінчилися слухання у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому": коли буде рішення

В Амстердамі закінчилися слухання за позовом "Нафтогазу" щодо примусового виконання "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу. Мова про сплату Україні 3 мільярдів доларів.

Про завершення слухань повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Цікаво: Газ замість грошей: Вітренко розповів, як "Газпром" може повернути борг

Наша оцінка – слухання пройшли успішно для нас, тому ми очікуємо на позитивне рішення суду. Воно дозволить нам приступити до реалізації активів "Газпрому", які ми до цього успішно заарештували,

– пояснив Вітренко.

Суд також встановив очікуваною датою винесення рішення 25 лютого 2020 року.

Що відомо про борг "Газпрому" перед "Нафтогазом"

27 листопада 2019 року "Газпром" програв слухання в апеляційному суді на рішення Стокгольмського арбітражу. Відтак, суд зобов’язав "Газпром" виплатити 1,02 мільйона євро судових витрат.

В апеляції "Газпром" намагався скасувати рішення Стокгольмського арбітражу, відповідно до якого "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" 4,6 мільярда доларів, 3 мільярди доларів з яких "Газпром" досі винен "Нафтогазу". У "Нафтогазі" наголосили, що постанова апеляційного суду не дасть скасувати рішення Стокгольмського арбітражу вже ніяким чином.