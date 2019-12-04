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      У суді закінчилися слухання у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому": коли буде рішення

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      В Амстердамі закінчилися слухання про примус "Газпрому" до повернення боргів Україні / ukrinform.ua

      В Амстердамі закінчилися слухання за позовом "Нафтогазу" щодо примусового виконання "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу. Мова про сплату Україні 3 мільярдів доларів.

      Про завершення слухань повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

      Цікаво: Газ замість грошей: Вітренко розповів, як "Газпром" може повернути борг

      Наша оцінка – слухання пройшли успішно для нас, тому ми очікуємо на позитивне рішення суду. Воно дозволить нам приступити до реалізації активів "Газпрому", які ми до цього успішно заарештували,
      – пояснив Вітренко.

      Суд також встановив очікуваною датою винесення рішення 25 лютого 2020 року.

      Що відомо про борг "Газпрому" перед "Нафтогазом"

      27 листопада 2019 року "Газпром" програв слухання в апеляційному суді на рішення Стокгольмського арбітражу. Відтак, суд зобов’язав "Газпром" виплатити 1,02 мільйона євро судових витрат.

      В апеляції "Газпром" намагався скасувати рішення Стокгольмського арбітражу, відповідно до якого "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" 4,6 мільярда доларів, 3 мільярди доларів з яких "Газпром" досі винен "Нафтогазу". У "Нафтогазі" наголосили, що постанова апеляційного суду не дасть скасувати рішення Стокгольмського арбітражу вже ніяким чином.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Газ Газовий конфлікт Нафтогаз Газпром
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