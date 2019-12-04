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      В суде закончились слушания по делу "Нафтогаза" против "Газпрома": когда будет решение

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      В Амстердаме закончились слушания о принуждении "Газпрома" к возврату долгов Украине / ukrinform.ua

      В Амстердаме закончились слушания по иску "Нафтогаза" относительно принудительного исполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража. Речь об уплате Украине 3 миллиардов долларов.

      О завершении слушаний сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

      Интересно: Газ вместо денег: Витренко рассказал, как "Газпром" может вернуть долг

      Наша оценка – слушания прошли успешно для нас, поэтому мы ожидаем положительное решение суда. Оно позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали,
      – объяснил Витренко.

      Суд также установил ожидаемой датой вынесения решения 25 февраля 2020 года.

      Что известно о долге "Газпрома" перед "Нафтогазом"

      27 ноября 2019 года "Газпром" проиграл слушания в апелляционном суде по решению Стокгольмского арбитража. Следовательно, суд обязал "Газпром" выплатить 1,02 миллиона евро судебных издержек.

      В апелляции "Газпром" пытался отменить решение Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" 4,6 миллиарда долларов, 3 миллиарда долларов из которых "Газпром" до сих пор должен "Нафтогазу". В "Нафтогазе" подчеркнули, что постановление апелляционного суда не даст отменить решение Стокгольмского арбитража уже никаким образом.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Нафтогаз Газовый конфликт Газ
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