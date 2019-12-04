В суде закончились слушания по делу "Нафтогаза" против "Газпрома": когда будет решение

В Амстердаме закончились слушания по иску "Нафтогаза" относительно принудительного исполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража. Речь об уплате Украине 3 миллиардов долларов.

О завершении слушаний сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

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Наша оценка – слушания прошли успешно для нас, поэтому мы ожидаем положительное решение суда. Оно позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали,

– объяснил Витренко.

Суд также установил ожидаемой датой вынесения решения 25 февраля 2020 года.

Что известно о долге "Газпрома" перед "Нафтогазом"

27 ноября 2019 года "Газпром" проиграл слушания в апелляционном суде по решению Стокгольмского арбитража. Следовательно, суд обязал "Газпром" выплатить 1,02 миллиона евро судебных издержек.

В апелляции "Газпром" пытался отменить решение Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" 4,6 миллиарда долларов, 3 миллиарда долларов из которых "Газпром" до сих пор должен "Нафтогазу". В "Нафтогазе" подчеркнули, что постановление апелляционного суда не даст отменить решение Стокгольмского арбитража уже никаким образом.