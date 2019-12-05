Трехсторонних газовых переговоров 5 декабря не будет, – Минэнерго

Так, дату переговоров не согласовали, а уже 13 декабря истекает последний срок, когда Украина и Россия могут заключить долгосрочный контракт на транзит газа в Европу через украинскую ГТС.

Ранее министр энергетики Алексей Оржель предложил эту дату. В свою очередь, его российский коллега Александр Новак на нее согласился, однако при условии, "если будут решены все технические детали между "Нафтогазом", "Газпромом" и Оператором ГТС Украины. О том, что переговоров 5 декабря не будет, представители Минэнерго сообщили "Громадскому".

Важно: Без контракта с РФ в феврале и марте могут возникнуть проблемы с газоснабжением, – Оржель

Дата переговоров не подтверждена,

– сообщили там, сообщив, что 5 декабря таких переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом не будет.

Газовые переговоры: основное, что надо знать

Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России с этим несогласны, их вариант – год. Кроме того, в предложенном Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В свою очередь, в "Нафтогазе" отмечают: Украина не собирается забыть о 22 миллиардах долларов, которые должна Россия.

В "Нафтогазе" видят решение в том, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.

Сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубических метров.

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