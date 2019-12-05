У "Нафтогазі" анонсують тиск на Україну з боку ЄС

Деякі країни ЄС будуть тиснути на Україну для того, аби вона уклала договір про транзит російського газу на умовах Росії. Однак позиції української сторони незмінні.

Україні у цій ситуації потрібно утримувати свою позицію, на цьому наголосив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю "Ліга.Бізнес".

Важливо: Тристоронніх газових переговорів 5 грудня не буде, – Міненерго

У такому розвитку подій Коболєв не сумнівається.

Я впевнений, що ціла низка європейських країн, які останнім часом регулярно виступають на стороні Російської Федерації у міжнародних питаннях, будуть на нас дуже жорстко давити. А Україні у цій ситуації потрібно утримувати свою позицію,

– пояснив він.

Він також зазначив, що у разі відсутності нового контакту низка політиків в Україні будуть вимагати, щоб український уряд погодився на будь-які умови Москви щодо транзиту газу.

Газові переговори щодо укладання нового контракту про транзит газу територією України тривають. Договір мають укласти вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня

Водночас новий етап переговорів знову перенесли. Вони мали відбутися 5 грудня – цю дату називав міністр енергетики Олексій Оржель, а глава російського міненерго Олександр Новак погодився.

– цю дату називав міністр енергетики Олексій Оржель, а глава російського міненерго Олександр Новак погодився. Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.

Газові переговори: що треба знати