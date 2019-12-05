У "Нафтогазі" анонсують тиск на Україну з боку ЄС
Деякі країни ЄС будуть тиснути на Україну для того, аби вона уклала договір про транзит російського газу на умовах Росії. Однак позиції української сторони незмінні.
Україні у цій ситуації потрібно утримувати свою позицію, на цьому наголосив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю "Ліга.Бізнес".
Важливо: Тристоронніх газових переговорів 5 грудня не буде, – Міненерго
У такому розвитку подій Коболєв не сумнівається.
Я впевнений, що ціла низка європейських країн, які останнім часом регулярно виступають на стороні Російської Федерації у міжнародних питаннях, будуть на нас дуже жорстко давити. А Україні у цій ситуації потрібно утримувати свою позицію,
– пояснив він.
Він також зазначив, що у разі відсутності нового контакту низка політиків в Україні будуть вимагати, щоб український уряд погодився на будь-які умови Москви щодо транзиту газу.
Газові переговори щодо укладання нового контракту про транзит газу територією України тривають. Договір мають укласти вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня
- Водночас новий етап переговорів знову перенесли. Вони мали відбутися 5 грудня – цю дату називав міністр енергетики Олексій Оржель, а глава російського міненерго Олександр Новак погодився.
- Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.
Газові переговори: що треба знати
- Транзитний газовий контракт між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року.
- Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
- В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
- Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
- У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямими поставками газу.
- Володимир Путін заявляє, що РФ готова прокачувати газ в Європу лише на своїх умовах. водночас у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.