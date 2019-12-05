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      У "Нафтогазі" анонсують тиск на Україну з боку ЄС

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      Деякі країни ЄС будуть тиснути на Україну для того, аби вона уклала договір про транзит російського газу на умовах Росії. Однак позиції української сторони незмінні.

      Україні у цій ситуації потрібно утримувати свою позицію, на цьому наголосив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю "Ліга.Бізнес".

      Важливо: Тристоронніх газових переговорів 5 грудня не буде, – Міненерго

      У такому розвитку подій Коболєв не сумнівається.

      Я впевнений, що ціла низка європейських країн, які останнім часом регулярно виступають на стороні Російської Федерації у міжнародних питаннях, будуть на нас дуже жорстко давити. А Україні у цій ситуації потрібно утримувати свою позицію,
      – пояснив він.

      Він також зазначив, що у разі відсутності нового контакту низка політиків в Україні будуть вимагати, щоб український уряд погодився на будь-які умови Москви щодо транзиту газу.

      Газові переговори щодо укладання нового контракту про транзит газу територією України тривають. Договір мають укласти вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня

      • Водночас новий етап переговорів знову перенесли. Вони мали відбутися 5 грудня – цю дату називав міністр енергетики Олексій Оржель, а глава російського міненерго Олександр Новак погодився.
      • Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.

      Газові переговори: що треба знати

      • Транзитний газовий контракт між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року. 
      • Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
      • В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямими поставками газу.
      • Володимир Путін заявляє, що РФ готова прокачувати газ в Європу лише на своїх умовах. водночас у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи. 
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Газ Нафтогаз Тарифи на газ Газовий конфлікт Газовий контракт Газпром Єврокомісія
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