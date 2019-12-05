В Нафтогазе анонсируют давление на Украину со стороны ЕС
Некоторые страны ЕС будут давить на Украину для того, чтобы она заключила договор о транзите российского газа на условиях России. Однако позиции украинской стороны неизменны.
Украине в этой ситуации нужно удерживать свою позицию, об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью "Лига.Бизнес".
Важно: Трехсторонних газовых переговоров 5 декабря не будет, – Минэнерго
В таком развитии событий Коболев не сомневается.
Я уверен, что целый ряд европейских стран, которые в последнее время регулярно выступают на стороне Российской Федерации в международных вопросах, будут на нас очень жестко давить. А Украине в этой ситуации нужно удерживать свою позицию,
– пояснил он.
Он также отметил, что в случае отсутствия контакта ряд политиков в Украине будет требовать, чтобы украинское правительство согласилось на любые условия Москвы по транзиту газа.
Газовые переговоры о заключении нового контракта о транзите газа по территории Украины продолжаются. Договор должны заключить уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря.
- В то же время новый этап переговоров снова перенесли. Они должны были состояться 5 декабря – эту дату называл министр энергетики Алексей Оржель, а глава российского Минэнерго Александр Новак согласился.
- Сейчас Украина обладает рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.
Газовые переговоры: что нужно знать
- Транзитный газовый контракт между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
- Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
- В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Владимир Путин заявляет, что РФ готова прокачивать газ в Европу только на своих условиях. В то же время, в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.