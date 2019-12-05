В Нафтогазе анонсируют давление на Украину со стороны ЕС

Некоторые страны ЕС будут давить на Украину для того, чтобы она заключила договор о транзите российского газа на условиях России. Однако позиции украинской стороны неизменны.

Украине в этой ситуации нужно удерживать свою позицию, об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью "Лига.Бизнес".

Важно: Трехсторонних газовых переговоров 5 декабря не будет, – Минэнерго

В таком развитии событий Коболев не сомневается.

Я уверен, что целый ряд европейских стран, которые в последнее время регулярно выступают на стороне Российской Федерации в международных вопросах, будут на нас очень жестко давить. А Украине в этой ситуации нужно удерживать свою позицию,

– пояснил он.

Он также отметил, что в случае отсутствия контакта ряд политиков в Украине будет требовать, чтобы украинское правительство согласилось на любые условия Москвы по транзиту газа.

Газовые переговоры о заключении нового контракта о транзите газа по территории Украины продолжаются. Договор должны заключить уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря.

В то же время новый этап переговоров снова перенесли. Они должны были состояться 5 декабря – эту дату называл министр энергетики Алексей Оржель, а глава российского Минэнерго Александр Новак согласился.

– эту дату называл министр энергетики Алексей Оржель, а глава российского Минэнерго Александр Новак согласился. Сейчас Украина обладает рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.

Газовые переговоры: что нужно знать