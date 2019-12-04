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      Газові переговори: "Газпром" скаржиться на високі тарифи від України

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      "Газпром" скаржиться на "дуже-дуже" високі тарифи від України / ТАСС

      У "Газпромі" називають "дуже-дуже високими" запропоновані Україною тарифи на транзит газу в Європу з 2020 року. Водночас там наголошують – переговори тривають.

      Питань досить багато, про це сказав голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

      Важливо: У "Нафтогазі" пояснили, як можна позбавитися залежності від російського газу

      Міллер додав, що ці питання стосуються також матриці тарифів.

      Це дуже-дуже високі тарифи, серйозно значно вище чинного тарифу, за яким ми зараз транзитуємо газ через територію України,
      – сказав він.

      Окрім того, Міллер зазначив, що "Газпром" обговорює питання транзиту незалежним газотранспортним оператором ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

      "Наші консультації проходять і у Відні. Ми обговорюємо міжоператорську угоду, ми обговорюємо транспортний договір", – додав голова правління "Газпрому".

      Зазначимо, представники України неодноразово наголошували на тому, що тариф буде залежати від терміну укладення контракту і обсягу транзиту.

      Зазначимо, 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.

      Україна і Росія мають укласти договір про транзит газу вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня.

      Газові переговори: основне 

      Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газовий конфлікт Газ Газпром Газовий контракт
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