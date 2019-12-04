Газові переговори: "Газпром" скаржиться на високі тарифи від України

У "Газпромі" називають "дуже-дуже високими" запропоновані Україною тарифи на транзит газу в Європу з 2020 року. Водночас там наголошують – переговори тривають.

Питань досить багато, про це сказав голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Важливо: У "Нафтогазі" пояснили, як можна позбавитися залежності від російського газу

Міллер додав, що ці питання стосуються також матриці тарифів.

Це дуже-дуже високі тарифи, серйозно значно вище чинного тарифу, за яким ми зараз транзитуємо газ через територію України,

– сказав він.

Окрім того, Міллер зазначив, що "Газпром" обговорює питання транзиту незалежним газотранспортним оператором ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

"Наші консультації проходять і у Відні. Ми обговорюємо міжоператорську угоду, ми обговорюємо транспортний договір", – додав голова правління "Газпрому".

Зазначимо, представники України неодноразово наголошували на тому, що тариф буде залежати від терміну укладення контракту і обсягу транзиту.

Зазначимо, 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.

Україна і Росія мають укласти договір про транзит газу вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня.

Газові переговори: основне

Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік . Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

у Росії пропонують лише на 1 рік В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів , які винна Росія.

Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.

"Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямими поставками газу.

Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.