У "Нафтогазі" пояснили, як можна позбавитися залежності від російського газу

Справжня енергетична незалежність – це коли країна зовсім не купує імпортного газу. А Україна може збільшити видобування власного газу і навіть експортувати його.

Про те, що Україна може бути енергонезалежною, в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

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"Якщо не буде російського газу – ми створили можливості для того, щоб за європейськими ринковими цінами могли цей газ отримувати", – наголосив він.

На думку представника "Нафтогазу", справжня енергетична незалежність – це коли Україна взагалі не купуватиме імпортований газ.

Найкращий і найдешевший газ – це газ, який ми не імпортуємо і не використовуємо. Це питання про енергетичну ефективність. І про це ми повинні дбати, бо ми енергонеефективні. Але ми можемо збільшувати видобуток власного газу,

– вважає Вітренко.

За його словами, слід виокремити важливі складові шляху до енергонезалежності:

► Розширення видобутку газу в промислових масштабах.

► Відмова від нехтування своїм потенціалом та "історичною можливістю видобувати більше газу".

► Зменшувати споживання газу, робити це споживання ефективнішим.

► Починати експортувати газ.

Якщо ми будемо експортувати газ, то ринкова ціна в Україні буде набагато нижчою. Ми не будемо залежати взагалі від імпортованого газу,

– підсумував Юрій Вітренко.

Зауважимо, раніше Вітренко заявляв, що якщо Росія припинить транзит газу через українську територію з 2020 року, то в Україні може відбутися економічний спад.

Україна та Росія можуть укласти нову газову угоду лише до 13 грудня 2019 року – це кінцева дата. Чинний договір припинить дію 31 грудня 2019 року.