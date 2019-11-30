05:39
30 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, 29 листопада
      Вєсті.UA
      19:33, 29 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У "Нафтогазі" пояснили, як можна позбавитися залежності від російського газу

      219 Читать новость на русском
      Україна може експортувати газ / Ілюстративне фото (pixabay)

      Справжня енергетична незалежність – це коли країна зовсім не купує імпортного газу. А Україна може збільшити видобування власного газу і навіть експортувати його.

      Про те, що Україна може бути енергонезалежною, в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

      Читайте також: Газові переговори Росії та України у Відні: з'явилися деталі зустрічі

      "Якщо не буде російського газу – ми створили можливості для того, щоб за європейськими ринковими цінами могли цей газ отримувати", – наголосив він.

      На думку представника "Нафтогазу", справжня енергетична незалежність – це коли Україна взагалі не купуватиме імпортований газ.

      Найкращий і найдешевший газ – це газ, який ми не імпортуємо і не використовуємо. Це питання про енергетичну ефективність. І про це ми повинні дбати, бо ми енергонеефективні. Але ми можемо збільшувати видобуток власного газу,
      – вважає Вітренко.

      За його словами, слід виокремити важливі складові шляху до енергонезалежності:

      ► Розширення видобутку газу в промислових масштабах.
      ► Відмова від нехтування своїм потенціалом та "історичною можливістю видобувати більше газу".
      ► Зменшувати споживання газу, робити це споживання ефективнішим.
      ► Починати експортувати газ.

      Якщо ми будемо експортувати газ, то ринкова ціна в Україні буде набагато нижчою. Ми не будемо залежати взагалі від імпортованого газу, 
      – підсумував Юрій Вітренко.

      Зауважимо, раніше Вітренко заявляв, що якщо Росія припинить транзит газу через українську територію з 2020 року, то в Україні може відбутися економічний спад.

      Україна та Росія можуть укласти нову газову угоду лише до 13 грудня 2019 року – це кінцева дата. Чинний договір припинить дію 31 грудня 2019 року.

      Є імовірність, що Україна наступного року купуватиме газ в Росії, – Оржель
      29 листопада
      1324
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Нафтогаз Україна – Росія Газ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:00 Трамп в трусах и перчатках
      Іван Яковина 412
      29 листопада , 22:20 Головні новини 29 листопада: теми від РФ на нормандську зустріч та реформа звань в армії
      Северин Трач 691
      29 листопада , 22:00 Пророссийская политика Макрона и антипутинская риторика Британии
      Злой Одессит 573
      29 листопада , 20:13 Побиття студентів: як відбувався перший жорстокий розгін Євромайдану
      Євгенія Мазур 2031
      29 листопада , 20:02 Має знати кожен: експерт дав кілька порад для захисту даних в інтернеті
      Ірина Полицька 599
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук