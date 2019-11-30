В "Нафтогазе" объяснили, как можно избавиться от зависимости от российского газа

Настоящая энергетическая независимость – это когда страна совсем не покупает импортного газа. А Украина может увеличить добычу собственного газа и даже экспортировать его.

О том, что Украина может быть энергонезависимой, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

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"Если не будет российского газа – мы создали возможности для того, чтобы по европейским рыночным ценам могли этот газ получать", – подчеркнул он.

По мнению представителя "Нафтогаза", настоящая энергетическая независимость – это когда Украина вообще не покупать импортируемый газ.

Лучший и самый дешевый газ – это газ, который мы не импортируем и не используем. Этот вопрос об энергетической эффективности. И об этом мы должны заботиться, потому что мы энергонеэффективны. Но мы можем увеличивать добычу собственного газа,

– считает Витренко.

По его словам, следует выделить важные составляющие пути к энергонезависимости:

► Расширение добычи газа в промышленных масштабах.

► Отказ от пренебрежения своим потенциалом и "исторической возможностью добывать больше газа".

► Уменьшать потребление газа, делать это потребление более эффективным.

► Начинать экспортировать газ.

Если мы будем экспортировать газ, то его рыночная цена в Украине будет намного ниже. Мы не будем зависеть вообще от импортируемого газа,

– подытожил Юрий Витренко.

Отметим, ранее Витренко заявлял, что если Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию с 2020 года, то в Украине может произойти экономический спад.

Украина и Россия могут заключить новое газовое соглашение только к 13 декабря 2019 – это конечная дата. Текущий договор прекратит действие 31 декабря 2019.