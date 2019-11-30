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      В "Нафтогазе" объяснили, как можно избавиться от зависимости от российского газа

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      Украина может экспортировать газ / Иллюстративное фото (pixabay)

      Настоящая энергетическая независимость – это когда страна совсем не покупает импортного газа. А Украина может увеличить добычу собственного газа и даже экспортировать его.

      О том, что Украина может быть энергонезависимой, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

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      "Если не будет российского газа – мы создали возможности для того, чтобы по европейским рыночным ценам могли этот газ получать", – подчеркнул он.

      По мнению представителя "Нафтогаза", настоящая энергетическая независимость – это когда Украина вообще не покупать импортируемый газ.

      Лучший и самый дешевый газ – это газ, который мы не импортируем и не используем. Этот вопрос об энергетической эффективности. И об этом мы должны заботиться, потому что мы энергонеэффективны. Но мы можем увеличивать добычу собственного газа,
      – считает Витренко.

      По его словам, следует выделить важные составляющие пути к энергонезависимости:

      ► Расширение добычи газа в промышленных масштабах.
      ► Отказ от пренебрежения своим потенциалом и "исторической возможностью добывать больше газа".
      ► Уменьшать потребление газа, делать это потребление более эффективным.
      ► Начинать экспортировать газ.

      Если мы будем экспортировать газ, то его рыночная цена в Украине будет намного ниже. Мы не будем зависеть вообще от импортируемого газа,
      – подытожил Юрий Витренко.

      Отметим, ранее Витренко заявлял, что если Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию с 2020 года, то в Украине может произойти экономический спад.

      Украина и Россия могут заключить новое газовое соглашение только к 13 декабря 2019 – это конечная дата. Текущий договор прекратит действие 31 декабря 2019.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Газ Украина – Россия Нафтогаз Новости Украины
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