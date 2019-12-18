США готовят "адские санкции" против России: как это повлияет на Кремль

В Сенате США 18 декабря, на заседании по вопросам бизнеса, планируют обсудить законопроект о санкциях против Кремля. Так, комитет по международным отношениям должен рассмотреть "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля", который еще называют "адскими санкциями" против РФ. Его детали – в материале 24 канала.

В оригинале название закона звучит как "Defending American Security from Kremlin Aggression Act" (DASKA). В целом законопроект объединяет все антироссийские санкции, которые вводились США ранее. В частности, здесь речь идет об экономических и политических ограничениях из-за вмешательства Москвы в американские выборы, а также из-за ее агрессии в Сирии и в Украине.

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С чего все началось?

В августе 2018 года законопроект разработали сенаторы Линдси Греем, Менендес, Кори Гарднер, Бен Карден, Джон Маккейн и Жанна Шахин. Тогда Греем в совместном заявлении отметил:

Наша цель – изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против "путинской" России до тех пор, пока он (Путин – 24) не прекратит вмешиваться в избирательный процесс США, не остановит кибератаки на инфраструктуру США, не заберет российских военных из Украины, и не прекратит способствовать хаосу в Сирии.

11 декабря 2019 года рассмотрение этого законопроекта отложили. Однако было принято два связанных с ним документа. Они, во-первых, поощряют страны НАТО диверсифицировать источники энергии (чтобы отказаться от российских газа и нефти), во-вторых – обеспечить финансирование для проектов инфраструктуры (1 млрд долл.), которые призваны помочь странам Центральной и Восточной Европы достичь этой цели .

Если комитет по международным отношениям примет DASKA, его отправят на рассмотрение в Сенат и Палату представителей, а затем – передадут на подпись президенту Дональду Трампу. Последний ранее выражал желание укрепить отношения с Россией, поэтому новые санкции согласовывает неохотно.



Трамп не слишком хочет портить отношения с Путиным / Getty Images

О чем говорится в законопроекте?

Кроме санкций против РФ, в документе вспоминают вопрос отношений США и НАТО, кибербезопасности, использования странами химического оружия и тому подобное. Также законопроект устанавливает требования относительно отчетности по вопросам, касающимся экономической, военной и политической деятельности России.

Об обязательствах, которые берут на себя США

Законопроект предусматривает, что американский президент должен противодействовать постоянному вмешательству Путина, российского правительства и спецподразделений в демократические процессы других стран.

Президент (США – 24) должен публично призвать правительство РФ вернуть Крым под контроль правительства Украины, прекратить поддержку насилия под руководством России на востоке Украины; остановить его оккупацию и поддержку сил, которые руководствуются РФ, на территории Грузии и Молдовы; остановить содействие жестокому режиму Башара Асада в Сирии в совершении военных преступлений,

– говорится в документе.

Об отношениях США с НАТО

Если законопроект примут, финансирование любых шагов, направленных на поддержку вывода Штатов из Альянса, оказывается под запретом. Выступают авторы и за усиление НАТО: раз в 90 дней Госсекретарь по согласованию с Министром обороны, должен докладывать в профильные комитеты Конгресса об угрозах, которые стоят перед Альянсом.

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В докладе, в частности, должны быть указаны "варианты корректировки обязательств США перед НАТО с целью ответа на новые угрозы и вызовы со стороны правительства РФ".

Упомянута и возможность передачи Штатами другим странам НАТО избыточных элементов вооружения. Здесь отмечены внешнеполитические выгоды, поскольку это касается тех государств-членов, сейчас покупают оборонительные товары или услуги у Российской Федерации.

О санкциях против России

Это касается ряда лиц и структур, которые поддерживают незаконные действия Кремля.

Санкции являются мощным инструментом продвижения интересов внешней политики и национальной безопасности США,

– говорится в документе.

Речь идет о санкциях в отношении:

Российских банков , которые поддерживают попытки Кремля вмешаться в зарубежные выборы. В частности, речь идет о запрете на операции в США (и замораживании активов) российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями. На практике означает невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США (именно этого больше всего опасаются деловые круги РФ).

, которые поддерживают попытки Кремля вмешаться в зарубежные выборы. В частности, речь идет о запрете на операции в США (и замораживании активов) российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями. На практике означает невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США (именно этого больше всего опасаются деловые круги РФ). Российской нефтегазовой отрасли (в частности, проектов, связанных с продажей сжиженного природного газа за границу) – через 180 дней после вступления закона в силу.

(в частности, проектов, связанных с продажей сжиженного природного газа за границу) – через 180 дней после вступления закона в силу. Киберсектора РФ (через 60 дней).

РФ (через 60 дней). Российских политиков и олигархов (через 180 дней): политические деятели, олигархи, члены российских незаконных группировок и другие лица, которые способствуют незаконной и коррупционной деятельности от имени Путина, и члены их семей и близкие соратники;

(через 180 дней): политические деятели, олигархи, члены российских незаконных группировок и другие лица, которые способствуют незаконной и коррупционной деятельности от имени Путина, и члены их семей и близкие соратники; Российских финансовых институтов , поддерживающих вмешательства в демократические процессы и выборы (через 90 дней).

, поддерживающих вмешательства в демократические процессы и выборы (через 90 дней). Транзакций, связанных с госдолгом России.



Санкции США касаются ряда отраслей и лиц / Getty Images

Также санкции касаются:

Операций, связанных с инвестициями в энергетические проекты , поддерживаемые российскими структурами за пределами РФ.

, поддерживаемые российскими структурами за пределами РФ. Агрессивных действий РФ в Украине (в частности, задержание 24 украинских моряков в ноябре 2018 года и нарушение Россией свободы судоходства в Керченском проливе).

(в частности, задержание 24 украинских моряков в ноябре 2018 года и нарушение Россией свободы судоходства в Керченском проливе). Добычи сырой нефти в РФ, включая любую помощь по строительству, модернизации или ремонту инфраструктуры, способствующей освоению ресурсов сырой нефти в РФ.

О создании новых ведомств

В Госдепе создано Управление киберпространства и цифровой экономики. Новый орган станет руководящим в решении вопросов, связанных с международной киберпреступностью, Интернет-свободой, цифровой экономикой и средствами сдерживания киберугроз.

В правительстве США предлагают ввести также общее "санкционное координационное управление". Сейчас политическая часть санкций реализуется Госдепом, а финансовая – одним из подразделений Минфина США.

Также предлагают создать "Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы", задачей которого будет системная борьба с попытками влияния РФ в мире в целом и в США в частности.

О химическом оружии

Международная норма по использованию химического оружия значительно "размылась" с 2012 года. С тех пор по меньшей мере четыре раза было применено химическое оружие: Сирия, Северная Корея, Российская Федерация и "ИГ" делали это в Ираке и Сирии.

В документе упомянуто, в частности, о случае отравления "новичком" экс-офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, которое произошло в марте 2018 года. Кроме того, сказано, что правительство РФ неоднократно работало над тем, чтобы ухудшить способность ОЗХО (организация по запрету химического оружия) выявлять тех, кто его применял (здесь речь идет и о союзнике РФ, президенте Сирии Башара Асада, который использовал химическое оружие против гражданского населения ).

Эта норма призвана, в частности, наказать российское правительство за любое производство и использование химического оружия путем наложения санкций, дипломатической изоляции и использования механизмов, определенных Конвенцией о химическом оружии. Также предлагается давить на российские власти, чтобы та прекратила попытки препятствовать ООН и ОЗХО расследовать случаи его применения.



Акция после химической атаки в Идлибе (Сирия) / Getty Images

О кибербезопасности

Эта тема остается в центре внимания США в течение всего периода президентства Дональда Трампа и в тексте ей уделяют целый раздел. Речь идет о наказании за киберпреступления: от штрафов до лишения свободы.

Кроме санкций в отношении россиян, задействованных в преступлениях в киберпространстве, авторы предлагают принять акт о предотвращении международной киберпреступности, а также – внести в уголовное законодательство США поправки, которые позволят предъявлять обвинения лицам, причастным к атакам на важную инфраструктуру и системы, связанные с выборами.

Имущество, связанное с такими преступлениями, включая доходы, полученные от преступления, подлежит конфискации.

О российском влиянии и противодействии ему

Здесь речь идет прежде всего о поправке в законе об иммиграции и гражданстве, в который предлагают внести определение "неправомерного вмешательства в выборы в США". Также разъясняют: речь идет об иностранцах, которые вмешиваются в выборы любого уровня по распоряжению иностранного правительства. Тем, кого считают причастными к подобному вмешательству, в частности, не будут выдавать визу в США.



США намерены противодействовать влиянию Путина / Getty Images

О других вопросах, связанных с Россией

Законопроект перечисляет и ряд второстепенных вопросов, связанных с Россией. Так, отдельным проектом подается программа ограничения возможности РФ использовать "красные ордера" Интерпола для преследования своих политических противников.

Немало внимания уделено военным преступлениям и преступлениям против гуманности, совершенным Россией в Сирии. Речь идет о подготовке документального оформления и оценки таких преступлений, возможности противодействия и предотвращения этого.

Документ также отмечает достаточно жесткую предложение о рассмотрении Штатами вопрос о признании России "государством, которое спонсирует терроризм". Это определение описывает страну, правительство которой неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма.

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Основными элементами противодействия российскому влиянию названы:

Содействие защите критической инфраструктуры и избирательных механизмов от кибератак.

Реагирование на гуманитарные кризисы и нестабильность, вызванные вторжением РФ в Грузию, Молдову и Украину.

Развитие потенциала гражданского общества, СМИ и неправительственных организаций, противодействующих влиянию и пропаганде РФ.

Упоминается и о том, что правительства Европы и Евразии должны удвоить усилия для повышения стойкости в своих институтах, политических системах и гражданских обществах. Ведь влияние Кремля касается и их.