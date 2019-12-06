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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Италия поддержит санкции ЕС против России

      4 Читати новину українською
      Луиджи Ди Майо / pensalibero.it

      Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна поддержит антироссийские санкции ЕС. В то же время, Италия имеет ряд оговорок и озвучит свою позицию позже.

      Об этом глава МИД Италии заявил на совместной с Сергеем Лавровым пресс-конференции в Риме.

      Важно: Реальная ли угроза того, что с России снимут санкции: объяснение Кулебы

      Он также отметил, что контрсанкции РФ негативно отражаются на экономике Италии.

      Я имею в виду пармезан, наш замечательный продукт,
      – объяснил Луиджи Ди Майо.

      Ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что санкции против России важны как элемент принуждения ее к диалогу. Однако, по его словам, нельзя планировать свою деятельность на основе того, что Россия развалится.

      После аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе Евросоюз ввел санкции против России и каждый раз их продолжает. Однако внутри ЕС есть политические силы и лидеры, которые продвигают снятие ограничений с Кремля.

      Экономические санкции ЕС включают:

      • ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;
      • запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт)
      • запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ;
      • ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.
      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Евросоюз Новости России Санкции
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