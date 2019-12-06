Италия поддержит санкции ЕС против России

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна поддержит антироссийские санкции ЕС. В то же время, Италия имеет ряд оговорок и озвучит свою позицию позже.

Об этом глава МИД Италии заявил на совместной с Сергеем Лавровым пресс-конференции в Риме.

Важно: Реальная ли угроза того, что с России снимут санкции: объяснение Кулебы

Он также отметил, что контрсанкции РФ негативно отражаются на экономике Италии.

Я имею в виду пармезан, наш замечательный продукт,

– объяснил Луиджи Ди Майо.

Ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что санкции против России важны как элемент принуждения ее к диалогу. Однако, по его словам, нельзя планировать свою деятельность на основе того, что Россия развалится.

После аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе Евросоюз ввел санкции против России и каждый раз их продолжает. Однако внутри ЕС есть политические силы и лидеры, которые продвигают снятие ограничений с Кремля.

Экономические санкции ЕС включают: