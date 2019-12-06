Италия поддержит санкции ЕС против России
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна поддержит антироссийские санкции ЕС. В то же время, Италия имеет ряд оговорок и озвучит свою позицию позже.
Об этом глава МИД Италии заявил на совместной с Сергеем Лавровым пресс-конференции в Риме.
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Он также отметил, что контрсанкции РФ негативно отражаются на экономике Италии.
Я имею в виду пармезан, наш замечательный продукт,
– объяснил Луиджи Ди Майо.
Ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что санкции против России важны как элемент принуждения ее к диалогу. Однако, по его словам, нельзя планировать свою деятельность на основе того, что Россия развалится.
После аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе Евросоюз ввел санкции против России и каждый раз их продолжает. Однако внутри ЕС есть политические силы и лидеры, которые продвигают снятие ограничений с Кремля.
Экономические санкции ЕС включают:
- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;
- запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт)
- запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ;
- ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.