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      Евросоюз продлил санкции против России

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      Евросоюз продлил санкции против России
      Евросоюз продлил санкции против России / www.comments.ua

      Совет Евросоюза продлил ограничения для Российской Федерации еще на год из-за отравления "Новичком" в Солсбери.

      Касаются они людей и организаций, причастных к производству химического оружия и его применению.

      К слову: Великобритания смягчила санкции против России в отношении космоса

      В санкционном списке четверо россиян – фигуранты дела об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии:

      • ГРУшники Анатолий Чепига и Александр Мишкин;
      • руководитель главного разведуправления России Игорь Костюков;
      • заместитель Костюкова Владимир Алексеев.

      Им запретили въезд на территорию Евросоюза и заморозили активы в европейских банках.

      Ограничения ввели еще летом 2018 года. После того, как Лондон доказал причастность Кремля к нападению на Скрипалей.

      Что известно об отравлении "Новичком" в Солсбери?

      • 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.

      • Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России – Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".

      • Для транспортировки "Новичка" российские разведчики использовали флакон из-под духов, однако выбросили его не в корзину, а в контейнер для помощи малообеспеченным слоям населения.

      • Британец Чарли Роули нашел флакон с ядом и, думая, что это духи, подарил его своей подруге Дон Стерджесс. Та нанесла вещество на себя. В итоге оба пострадали, а Дон через некоторое время умерла в больнице.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Санкции Лондон Евросоюз Отравление Сергея Скрипаля
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