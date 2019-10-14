Евросоюз продлил санкции против России

Совет Евросоюза продлил ограничения для Российской Федерации еще на год из-за отравления "Новичком" в Солсбери.

Касаются они людей и организаций, причастных к производству химического оружия и его применению.

К слову: Великобритания смягчила санкции против России в отношении космоса

В санкционном списке четверо россиян – фигуранты дела об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии:

• ГРУшники Анатолий Чепига и Александр Мишкин;

• руководитель главного разведуправления России Игорь Костюков;

• заместитель Костюкова Владимир Алексеев.

Им запретили въезд на территорию Евросоюза и заморозили активы в европейских банках.

Ограничения ввели еще летом 2018 года. После того, как Лондон доказал причастность Кремля к нападению на Скрипалей.

Что известно об отравлении "Новичком" в Солсбери?

• 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.

• Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России – Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".

• Для транспортировки "Новичка" российские разведчики использовали флакон из-под духов, однако выбросили его не в корзину, а в контейнер для помощи малообеспеченным слоям населения.

• Британец Чарли Роули нашел флакон с ядом и, думая, что это духи, подарил его своей подруге Дон Стерджесс. Та нанесла вещество на себя. В итоге оба пострадали, а Дон через некоторое время умерла в больнице.