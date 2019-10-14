Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Рада Євросоюзу продовжила обмеження для Російської Федерації ще на рік через отруєння "Новачком" у Солсбері.

Стосуються вони людей і організацій, причетних до виробництва хімічної зброї та її застосування.

До слова: Велика Британія пом'якшила санкції проти Росії щодо космосу

У санкційному списку четверо росіян – фігуранти справи про отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії:

• ГРУшники Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін;

• керівник головного розвідуправління Росії Ігор Костюков;

• заступник Костюкова Володимир Алєксєєв.

Їм заборонили в'їзд на територію Євросоюзу і заморозили активи в європейських банках.

Обмеження запровадили ще влітку 2018 року. Після того, як Лондон довів причетність Кремля до нападу на Скрипалів.

Що відомо про отруєння "Новачком" у Солсбері?

• 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.

• Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії – Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".

• Для транспортування "Новачка" російські розвідники використали флакон з-під парфумів, однак викинули його не у смітник, а у контейнер для допомоги малозабезпеченим верствам населення.

• Британець Чарлі Роулі знайшов флакон із отрутою і, думаючи, що це парфуми, подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс. Та поприскала речовину на себе. У підсумку обоє зазнали атаки, а Дон за деякий час померла у лікарні.