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      Євросоюз продовжив санкції проти Росії

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      Євросоюз продовжив санкції проти Росії
      Євросоюз продовжив санкції проти Росії / www.comments.ua

      Рада Євросоюзу продовжила обмеження для Російської Федерації ще на рік через отруєння "Новачком" у Солсбері.

      Стосуються вони людей і організацій, причетних до виробництва хімічної зброї та її застосування.

      До слова: Велика Британія пом'якшила санкції проти Росії щодо космосу

      У санкційному списку четверо росіян –  фігуранти справи про отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії:

      • ГРУшники Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін;
      • керівник головного розвідуправління Росії Ігор Костюков;
      • заступник Костюкова Володимир Алєксєєв.

      Їм заборонили в'їзд на територію Євросоюзу і заморозили активи в європейських банках.

      Обмеження запровадили ще влітку 2018 року. Після того, як Лондон довів причетність Кремля до нападу на Скрипалів. 

      Що відомо про отруєння "Новачком" у Солсбері?

      • 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.

      • Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії – Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".

      • Для транспортування "Новачка" російські розвідники використали флакон з-під парфумів, однак викинули його не у смітник, а у контейнер для допомоги малозабезпеченим верствам населення.

      • Британець Чарлі Роулі знайшов флакон із отрутою і, думаючи, що це парфуми, подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс. Та поприскала речовину на себе. У підсумку обоє зазнали атаки, а Дон за деякий час померла у лікарні.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Санкції Отруєння Сергія Скрипаля Євросоюз Лондон
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