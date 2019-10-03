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      Велика Британія пом'якшила санкції проти Росії щодо космосу

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      Британія пом'якшила санкції проти Росії щодо ракетного пального
      Британія пом'якшила санкції проти Росії щодо ракетного пального / delo.ua

      Велика Британія внесла поправки до закону про експортний контроль, прийнятий у зв'язку з санкціями проти Росії. Ці поправки дозволять проводити деякі види діяльності в межах місії з вивчення Марсу "Екзомарс-2020".

      Поправки внесені в розділ "Злочини, пов'язані з товарами і технологіями, що входять у Загальний військовий перелік Європейського Союзу". Відповідний документ розміщений у законодавчій базі Великої Британії.

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      Що таке "Екзомарс"? Спільна програма Європейського космічного агентства і російської держкорпорації "Роскосмос" з дослідження Марсу. Головна мета програми – пошук доказів існування в минулому і сьогоденні життя на Марсі.

      В початковій версії закону в розділі про "Злочини…" мовилося, що скоює злочин та особа, яка постачає в Росію компоненти висококиплячого ракетного пального (гідразин, несиметричний диметилгідразин і метилгідразин). Ці компоненти призначені для використання в певних пускових установках.

      Тепер прийняті поправки дозволяють імпортувати в Росію "певні речовини, призначені для використання в певних пускових установках, запуску або заправки певних супутників, або для проведення певних випробувань і польотів у межах місії "Екзомарс-2020".

      Поставки можуть відбуватися лише за умови попереднього погодження у відповідності зі статтею про антиросійські санкції.

      Раніше російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський передбачав, що тільки-но Україна підпише формулу Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на Донбасі, відразу почнеться процес зняття санкцій з Росії.

      blog_ava
      Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: реакція Франції та Німеччини
      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Росії Новини політики Санкції Велика Британія Космос Роскосмос Марс Техно
      Джерело: 24 канал
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