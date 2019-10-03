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      Великобритания смягчила санкции против России относительно космоса

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      Великобритания смягчила санкции против России относительно ракетного топлива
      Великобритания смягчила санкции против России относительно ракетного топлива / delo.ua

      Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями против России. Эти поправки позволят проводить некоторые виды деятельности в пределах миссии по изучению Марса "ЭкзоМарс-2020".

      Поправки внесены в раздел "Преступления, связанные с товарами и технологиями, которые входят в Общий военный список Европейского Союза". Соответствующий документ размещен в законодательной базе Великобритании.

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      Что такое "ЭкзоМарс"?Совместная программа Европейского космического агентства и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса. Главная цель программы – поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

      В начальной версии закона в разделе о "Преступлениях ..." говорилось, что совершает преступление то лицо, которое поставляет в Россию компоненты высококипящего ракетного топлива (гидразин, несимметричный диметилгидразин и метилгидразин). Эти компоненты предназначены для использования в определенных пусковых установках.

      Теперь принятые поправки позволяют импортировать в Россию "определенные вещества, предназначенные для использования в определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников, или для проведения определенных испытаний и полетов в пределах миссии "ЭкзоМарс-2020".

      Поставки могут происходить только при условии предварительного согласования в соответствии со статьей об антироссийских санкциях.

      Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский предусматривал, что как только Украина подпишет формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе, сразу начнется процесс снятия санкций из России.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости России Техно Санкции Марс Роскосмос Космос Великобритания
      Источник: 24 канал
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