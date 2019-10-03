Великобритания смягчила санкции против России относительно космоса

Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями против России. Эти поправки позволят проводить некоторые виды деятельности в пределах миссии по изучению Марса "ЭкзоМарс-2020".

Поправки внесены в раздел "Преступления, связанные с товарами и технологиями, которые входят в Общий военный список Европейского Союза". Соответствующий документ размещен в законодательной базе Великобритании.

Читайте также: США ввели новые санкции против России из-за вмешательства в президентские выборы 2016

Что такое "ЭкзоМарс"?Совместная программа Европейского космического агентства и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса. Главная цель программы – поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

В начальной версии закона в разделе о "Преступлениях ..." говорилось, что совершает преступление то лицо, которое поставляет в Россию компоненты высококипящего ракетного топлива (гидразин, несимметричный диметилгидразин и метилгидразин). Эти компоненты предназначены для использования в определенных пусковых установках.

Теперь принятые поправки позволяют импортировать в Россию "определенные вещества, предназначенные для использования в определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников, или для проведения определенных испытаний и полетов в пределах миссии "ЭкзоМарс-2020".

Поставки могут происходить только при условии предварительного согласования в соответствии со статьей об антироссийских санкциях.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский предусматривал, что как только Украина подпишет формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе, сразу начнется процесс снятия санкций из России.