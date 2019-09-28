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      Якщо Україна підпише щось по Штайнмаєру, відразу почнеться процес зняття санкцій, – політолог

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      Андрій Піонтковський застеріг Україну від виконання формули Штайнмаєра
      Андрій Піонтковський застеріг Україну від виконання формули Штайнмаєра / obozrevatel.com

      Тільки-но Україна підпише щось по Штайнмаєру, то відразу почнеться процес зняття санкцій з Росії. Відразу президент Франції Еммануель Макрон закричить: "Встановлюйте мир, вирішуйте конфлікт і знімімо санкції".

      Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

      Читайте також: Це вигадки Путіна, – Порошенко про формулу Штайнмаєра

      На репліку журналіста про те, що на цей варіант Україна не піде, і як можна змусити Путіна піти на миротворців, політолог відповів:

      "Заходу буде важко відкинути таку українську позицію – і він її, найімовірніше, підтримає, навіть французів змусять. Путіну потрібно буде або відмовлятися, тобто йти на відкритий, повний конфлікт із Заходом, або погоджуватися. Але тут Заходу доведеться Путіну трішки заплатити, напевно, якимось пом'якшенням санкцій, а Україні доведеться з цим погодитися, щоб не гинули люди".

      Захід зараз рветься пом’якшувати санкції, зауважив Піонтковський. Після того, як в Україні пів року говорили про партію війни, це важко повернути на сильніші санкції.

      Якщо Україні доведеться від чогось відмовлятися, то краще обирати не самогубство держави шляхом прийняття в себе на сьогодні окупованих територій Донбасу, а заморожування конфлікту. Російський політолог переконаний, що зараз це найкращий серед найгірших варіантів для України.

      Все інше, що Україні зараз пропонує Путін і в чому йому допомагає "нормандська четвірка" – це самогубство. А "нормандська четвірка" планується в Парижі для остаточної капітуляції України, як Мюнхенська зустріч влаштовувалася для капітуляції Чехословаччини. На це в жодному разі не можна погоджуватися,
      – наголосив Піонтковський.

      Український народ хоче перш за все, щоб не гинули люди. І цього можна досягти тільки одним шляхом – заморожування конфлікту з контролем міжнародних миротворців, гадає російський публіцист.

      Читайте також: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      18 вересня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську Україна заявила про свою готовність працювати із формулою Штайнмаєра. А глава МЗС України Вадим Пристайко напередодні також заявив, що погодився на її виконання.

      За яких умов Україна готова виконати формулу Штайнмаєра?

      1. Повне припинення вогню на Донбасі;
      2. забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      3. виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
      4. розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;
      5. забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
      6. встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та мінськими угодами.
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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Окуповані території Формула Штайнмаєра Санкції Нормандський формат
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