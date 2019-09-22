15:17
22 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Це вигадки Путіна, – Порошенко про формулу Штайнмаєра

      837 Читать новость на русском
      Угоди Штайнмаєра не існує в природі, її писав Лавров, – Порошенко
      Угоди Штайнмаєра не існує в природі, її писав Лавров, – Порошенко / Getty images

      Погодженої із кимось формули Штайнмаєра не існує. Позиції щодо організації виключно політичного процесу без обговорення безпекової складової – це вигадки російського президента Володимира Путіна.

      Про це сказав п’ятий президент України та лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю на "5 каналі".

      Важливо: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      "Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої "формули Штайнмаєра", нібито з кимось погодженої, не існує", – сказав він.

      Порошенко зазначив, що були натомість пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра.

      Основні умови – гарантоване безпекове підґрунтя та свобода волевиявлення виборців. Тоді закон про особливий режим місцевого самоврядування запроваджуються не через два тижні після виборів після підведення їхніх підсумків. Його мали запровадити у день виборів, коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні.

      Ніяких інших позицій щодо перетасовки, що ми організовуємо виключно політичний процес, а безпековий не обговорюємо – це все вигадки пана Путіна,
      – наголосив п’ятий президент України.

      Окрім того, Порошенко розповів про останню зустріч у Берліні з Володимиром Путіним, Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.

      "Путін сказав: у нас є формула Штайнмаєра, написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є – формула Штайнмаєра".

      За словами Порошенка, Путін наполягав, що формулу Штайнмаєра написав таки Лавров.

      Я кажу, вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете його спитати, пане Путін,
      – додав Порошенко.

      При цьому п’ятий президент порадив бути "дуже обережними". Він наголосив, що українці "не зацікавлені у тому, щоб це був російський анклав".

      Знайте більше: Офіс Президента обговорив з активістами формулу Штайнмаєра: основні тези

      Ще одна розмова з Путіним

      П’ятий президент України розповів про ще один діалог із очільником Кремля. Тоді (за словами Порошенка, у 2015 році) Путін запропонував домовитись про вибори.

      Каже, що сперечаєтесь, давайте ми з Вами домовимось, кого ми оберемо. Проведемо це через вибори – це єдиний можливий шлях. Я кажу, ні, обирати, навіть лідерів місцевого самоврядування, буде український народ,
      – розповів Порошенко.

      За яких умов Україна готова виконати формулу Штайнмаєра?

      • повне припинення вогню на Донбасі;
      • забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      • виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
      • розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;
      • забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
      • встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Збірна України сенсаційно вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з волейболу
      сьогодні
      3574
      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Володимир Путін Сергій Лавров
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      сьогодні , 12:00 Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      Блог Медіа 736
      Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      сьогодні , 08:40 Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      Артем Овдієнко 3194
      Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      19 вересня , 09:30 Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      12
      З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      21 вересня , 22:00 З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      Блог Медіа 1480
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      21 вересня , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 1098
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук