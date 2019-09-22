Це вигадки Путіна, – Порошенко про формулу Штайнмаєра

Погодженої із кимось формули Штайнмаєра не існує. Позиції щодо організації виключно політичного процесу без обговорення безпекової складової – це вигадки російського президента Володимира Путіна.

Про це сказав п’ятий президент України та лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю на "5 каналі".

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"Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої "формули Штайнмаєра", нібито з кимось погодженої, не існує", – сказав він.

Порошенко зазначив, що були натомість пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра.

Основні умови – гарантоване безпекове підґрунтя та свобода волевиявлення виборців. Тоді закон про особливий режим місцевого самоврядування запроваджуються не через два тижні після виборів після підведення їхніх підсумків. Його мали запровадити у день виборів, коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні.

Ніяких інших позицій щодо перетасовки, що ми організовуємо виключно політичний процес, а безпековий не обговорюємо – це все вигадки пана Путіна,

– наголосив п’ятий президент України.

Окрім того, Порошенко розповів про останню зустріч у Берліні з Володимиром Путіним, Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.

"Путін сказав: у нас є формула Штайнмаєра, написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є – формула Штайнмаєра".

За словами Порошенка, Путін наполягав, що формулу Штайнмаєра написав таки Лавров.

Я кажу, вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете його спитати, пане Путін,

– додав Порошенко.

При цьому п’ятий президент порадив бути "дуже обережними". Він наголосив, що українці "не зацікавлені у тому, щоб це був російський анклав".

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Ще одна розмова з Путіним

П’ятий президент України розповів про ще один діалог із очільником Кремля. Тоді (за словами Порошенка, у 2015 році) Путін запропонував домовитись про вибори.

Каже, що сперечаєтесь, давайте ми з Вами домовимось, кого ми оберемо. Проведемо це через вибори – це єдиний можливий шлях. Я кажу, ні, обирати, навіть лідерів місцевого самоврядування, буде український народ,

– розповів Порошенко.

За яких умов Україна готова виконати формулу Штайнмаєра?

повне припинення вогню на Донбасі;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;

розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;

забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та Мінськими угодами.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу