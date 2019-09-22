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      Это выдумки Путина, – Порошенко о формуле Штайнмайера

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      Формулы Штайнмайера не существует в природе, ее писал Лавров, – Порошенко
      Формулы Штайнмайера не существует в природе, ее писал Лавров, – Порошенко / Getty images

      Согласованной с кем либо формулы Штайнмайера не существует. Позиции по организации исключительно политического процесса без обсуждения составляющей безопасности – это выдумки российского президента Владимира Путина.

      Об этом сказал пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью на "5 канале".

       Важно! Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      "Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой "формулы Штайнмайера", якобы с кем-то согласованной, не существует", – сказал он.

      Порошенко отметил, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера.

      Основные условия – гарантированная безопасная основа и свобода волеизъявления избирателей. Тогда закон об особом режиме местного самоуправления вводится не через два недели после выборов, после подведения их итогов. Его должны ввести в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.

      Никаких других позиций по перетасовке, что мы организуем исключительно политический процесс, а безопасность не обсуждаем – это все выдумки Путина,
      – отметил пятый президент Украины.

      Кроме того, Порошенко рассказал о последней встрече в Берлине с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

      "Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера, написанная Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они преподают, что это – формула Штайнмайера".

      По словам Порошенко, Путин настаивал, что формулу Штайнмайера написал таки Лавров.

      Я говорю, извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер, и вы можете его спросить, господин Путин,
      – добавил Порошенко.

      При этом пятый президент посоветовал быть "очень осторожными". Он отметил, что украинцы "не заинтересованы в том, чтобы это был российский анклав".

       Знайте больше: Офис Президента обсудил с активистами формулу Штайнмайера: основные положения

      Еще один разговор с Путиным

      Пятый президент Украины рассказал о еще одном диалоге с главой Кремля. Тогда (по словам Порошенко, в 2015 году) Путин предложил договориться о выборах.

      Говорит, что спорить, давайте мы с вами договоримся, кого мы выберем. Проведем это через выборы – это единственный возможный путь. Я говорю, нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ,
      – рассказал Порошенко.

      При каких условиях Украина готова выполнить формулу Штайнмайера?

      • полное прекращение огня на Донбассе;
      • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники;
      • разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;
      • обеспечение на оккупированных территориях работы украинского ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;
      • установление контроля над неподконтрольном Украине участке российско-
      • украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и минский соглашениями.

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Лавров Владимир Путин Война на Донбассе Формула Штайнмайера Петр Порошенко
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