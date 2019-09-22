Это выдумки Путина, – Порошенко о формуле Штайнмайера
Согласованной с кем либо формулы Штайнмайера не существует. Позиции по организации исключительно политического процесса без обсуждения составляющей безопасности – это выдумки российского президента Владимира Путина.
Об этом сказал пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью на "5 канале".
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"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой "формулы Штайнмайера", якобы с кем-то согласованной, не существует", – сказал он.
Порошенко отметил, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера.
Основные условия – гарантированная безопасная основа и свобода волеизъявления избирателей. Тогда закон об особом режиме местного самоуправления вводится не через два недели после выборов, после подведения их итогов. Его должны ввести в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.
Никаких других позиций по перетасовке, что мы организуем исключительно политический процесс, а безопасность не обсуждаем – это все выдумки Путина,
– отметил пятый президент Украины.
Кроме того, Порошенко рассказал о последней встрече в Берлине с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
"Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера, написанная Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они преподают, что это – формула Штайнмайера".
По словам Порошенко, Путин настаивал, что формулу Штайнмайера написал таки Лавров.
Я говорю, извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер, и вы можете его спросить, господин Путин,
– добавил Порошенко.
При этом пятый президент посоветовал быть "очень осторожными". Он отметил, что украинцы "не заинтересованы в том, чтобы это был российский анклав".
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Еще один разговор с Путиным
Пятый президент Украины рассказал о еще одном диалоге с главой Кремля. Тогда (по словам Порошенко, в 2015 году) Путин предложил договориться о выборах.
Говорит, что спорить, давайте мы с вами договоримся, кого мы выберем. Проведем это через выборы – это единственный возможный путь. Я говорю, нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ,
– рассказал Порошенко.
При каких условиях Украина готова выполнить формулу Штайнмайера?
- полное прекращение огня на Донбассе;
- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники;
- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;
- обеспечение на оккупированных территориях работы украинского ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;
- установление контроля над неподконтрольном Украине участке российско-
- украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и минский соглашениями.