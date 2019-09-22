Это выдумки Путина, – Порошенко о формуле Штайнмайера

Согласованной с кем либо формулы Штайнмайера не существует. Позиции по организации исключительно политического процесса без обсуждения составляющей безопасности – это выдумки российского президента Владимира Путина.

Об этом сказал пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью на "5 канале".

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"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой "формулы Штайнмайера", якобы с кем-то согласованной, не существует", – сказал он.

Порошенко отметил, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера.

Основные условия – гарантированная безопасная основа и свобода волеизъявления избирателей. Тогда закон об особом режиме местного самоуправления вводится не через два недели после выборов, после подведения их итогов. Его должны ввести в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.

Никаких других позиций по перетасовке, что мы организуем исключительно политический процесс, а безопасность не обсуждаем – это все выдумки Путина,

– отметил пятый президент Украины.

Кроме того, Порошенко рассказал о последней встрече в Берлине с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

"Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера, написанная Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они преподают, что это – формула Штайнмайера".

По словам Порошенко, Путин настаивал, что формулу Штайнмайера написал таки Лавров.

Я говорю, извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер, и вы можете его спросить, господин Путин,

– добавил Порошенко.

При этом пятый президент посоветовал быть "очень осторожными". Он отметил, что украинцы "не заинтересованы в том, чтобы это был российский анклав".

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Еще один разговор с Путиным

Пятый президент Украины рассказал о еще одном диалоге с главой Кремля. Тогда (по словам Порошенко, в 2015 году) Путин предложил договориться о выборах.

Говорит, что спорить, давайте мы с вами договоримся, кого мы выберем. Проведем это через выборы – это единственный возможный путь. Я говорю, нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ,

– рассказал Порошенко.

При каких условиях Украина готова выполнить формулу Штайнмайера?

полное прекращение огня на Донбассе;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;

обеспечение на оккупированных территориях работы украинского ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольном Украине участке российско-

украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и минский соглашениями.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала