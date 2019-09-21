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      Офис Президента обсудил с активистами формулу Штайнмайера: основные положения

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      Ермак обсудил с активистами формулу Штайнмайера
      Ермак обсудил с активистами формулу Штайнмайера / pravda.com.ua

      Обсуждение возможного внедрения формулы Штайнмайера на Донбассе наделало немало шума в Украине. На ситуацию уже отреагировали в Офисе Президента. Там отметили, что эта формула – не закон, а лишь база, которая ляжет в основу законопроекта. Он в ближайшее время будет вынесен на публичное обсуждение.

      Помощник Президента Андрей Ермак 20 сентября провел встречу в ОПУ с активистами. Они  как раз пришли обсудить формулу Штайнмайера и ее роль в урегулировании ситуации в Донбассе.

       Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      Ермак отметил три важных пунктах:

      • без ведома общества ничего решаться не будет;
      • процесс имплементации формулы Штайнмайера состоит из нескольких этапов, это не разовое решение;
      • эта формула – не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение.

      Однако, по словам помощника украинского президента, все это будет позже.

      Сейчас необходимо обеспечить прекращение огня на Донбассе. Над этим мы и работаем,
      подытожил Ермак.

      О каком именно законопроекте говорится, Ермак не уточнил. Но, скорее всего, это будет проект о выборах на территории Донбасса.

       

       Важно: О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили

      Что предусматривает формула Штайнмайера?
      Конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:

      - Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;
      - происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;
      - реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.

      На данный момент формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.

      При каких условиях Украина готова выполнить формулу Штайнмайера?

      • полное прекращение огня на Донбассе;
      • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники;
      • разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;
      • обеспечение на оккупированных территориях работы украинского ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;
      • установление контроля над неподконтрольной Украинн участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и минскими соглашениями.

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Законодательство Офіс Президента Формула Штайнмайера
      Источник: 24 канал
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