Офис Президента обсудил с активистами формулу Штайнмайера: основные положения

Обсуждение возможного внедрения формулы Штайнмайера на Донбассе наделало немало шума в Украине. На ситуацию уже отреагировали в Офисе Президента. Там отметили, что эта формула – не закон, а лишь база, которая ляжет в основу законопроекта. Он в ближайшее время будет вынесен на публичное обсуждение.

Помощник Президента Андрей Ермак 20 сентября провел встречу в ОПУ с активистами. Они как раз пришли обсудить формулу Штайнмайера и ее роль в урегулировании ситуации в Донбассе.

Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

Ермак отметил три важных пунктах:

без ведома общества ничего решаться не будет ;

; процесс имплементации формулы Штайнмайера состоит из нескольких этапов , это не разовое решение;

, это не разовое решение; эта формула – не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение.

Однако, по словам помощника украинского президента, все это будет позже.

Сейчас необходимо обеспечить прекращение огня на Донбассе. Над этим мы и работаем,

– подытожил Ермак.

О каком именно законопроекте говорится, Ермак не уточнил. Но, скорее всего, это будет проект о выборах на территории Донбасса.

Важно: О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили

Что предусматривает формула Штайнмайера?

Конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:



- Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

- происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

- реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.



На данный момент формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.

При каких условиях Украина готова выполнить формулу Штайнмайера?

полное прекращение огня на Донбассе;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;

обеспечение на оккупированных территориях работы украинского ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольной Украинн участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и минскими соглашениями.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала