Офіс Президента обговорив з активістами формулу Штайнмаєра: основні тези

Обговорення ймовірного впровадження формули Штайнмаєра щодо ситуації на Донбасі наробило чимало шуму в Україні. На ситуацію вже відреагували в Офісі Президента. Там наголосили, що ця формула – не закон, а лише база, яка ляже в основу законопроєкту. Його найближчим часом винесуть на публічне обговорення.

Помічник Президента Андрій Єрмак 20 вересня провів зустріч в ОПУ з активістами. Вони саме обговорили формулу Штайнмаєра та її роль у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Важливо: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

Єрмак наголосив на трьох важливих пунктах:

без відома суспільства нічого вирішуватися не буде ;

; процес імплементації формули Штайнмаєра має декілька етапів , це не разове рішення;

, це не разове рішення; ця формула – не закон. Це база, яка ляже в основу законопроєкту, за який будуть голосувати і який буде винесено на публічне обговорення.

Проте, за словами помічника українського президента, все це буде згодом.

Наразі необхідно забезпечити припинення вогню на Донбасі. Над цим ми і працюємо,

– підсумував Єрмак.

Про який саме законопроєкт йдеться, Єрмак не уточнив. Але, найімовірніше, це буде проєкт про вибори на території Донбасу.

Важливо: Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

Що передбачає формула Штайнмаєра?Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:



- Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;

- відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;

- реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.



Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.

За яких умов Україна готова виконати формулу Штайнмаєра?

повне припинення вогню на Донбасі;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;

розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;

забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та Мінськими угодами.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу