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      Офіс Президента обговорив з активістами формулу Штайнмаєра: основні тези

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      Єрмак обговорив з активістами формулу Штайнмаєра
      Єрмак обговорив з активістами формулу Штайнмаєра / pravda.com.ua

      Обговорення ймовірного впровадження формули Штайнмаєра щодо ситуації на Донбасі наробило чимало шуму в Україні. На ситуацію вже відреагували в Офісі Президента. Там наголосили, що ця формула – не закон, а лише база, яка ляже в основу законопроєкту. Його найближчим часом винесуть на публічне обговорення.

      Помічник Президента Андрій Єрмак 20 вересня провів зустріч в ОПУ з активістами. Вони саме обговорили формулу Штайнмаєра та її роль у врегулюванні ситуації на Донбасі.

      Важливо: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      Єрмак наголосив на трьох важливих пунктах: 

      • без відома суспільства нічого вирішуватися не буде;
      • процес імплементації формули Штайнмаєра має декілька етапів, це не разове рішення;
      • ця формула – не закон. Це база, яка ляже в основу законопроєкту, за який будуть голосувати і який буде винесено на публічне обговорення.

      Проте, за словами помічника українського президента, все це буде згодом.

      Наразі необхідно забезпечити припинення вогню на Донбасі. Над цим ми і працюємо,
      – підсумував Єрмак.

      Про який саме законопроєкт йдеться, Єрмак не уточнив. Але, найімовірніше, це буде проєкт про вибори на території Донбасу.

       

      Важливо: Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

      Що передбачає формула Штайнмаєра?Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:

      - Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;
      - відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;
      - реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

      Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.

      За яких умов Україна готова виконати формулу Штайнмаєра?

      • повне припинення вогню на Донбасі;
      • забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      • виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
      • розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;
      • забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
      • встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Офіс Президента Законодавство
      Джерело: 24 канал
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