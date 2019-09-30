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      США ввели нові санкції проти Росії через втручання у президентські вибори 2016

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      Нові санкції щодо Росії
      Нові санкції щодо Росії / Ілюстративне фото (pixabay)

      Міністерство фінансів США ввело персональні економічні санкції проти двох росіян, а такоє проти трьох компаній – знову через втручання РФ у президентські вибори 2016 року. Примітно, що під нові санкції потрапили компанії, пов'язані з російським олігархом, який, вважають у США, організував масштабну "фабрику тролів".

      Зокрема, на сайті Мінфіну США оприлюднено санкційний список від 30 вересня. Там є громадяни Росії Денис Кузьмін та Ігор Нестеров, які начебто пов'язані з "Агентством інтернет-досліджень" бізнесмена Євгена Пригожина – тієї самої знаменитої "фабрики тролів", яка активно підтримувала Трампа у 2016 році.

      До слова, 26 вересня США розширили санкції щодо Росії через її поведінку в Сирії

      Під санкції потрапили й три пов'язані з Пригожиним компанії: Autolex Transport, Beratex Group (обидві зареєстровані на офшорах Сейшельських островів) та Linburg Industries (зареєстрована в Чехії). Яхта St. Vitamin Pleasure Craft і три літаки, які є у власності вказаних компанії, також відтепер під санкціями.

      Американці переконані, що "Агентство інтернет-досліджень" російського олігарха Євгена Пригожина публікувало в соцмережах записи в підтримку Дональда Трампа і проти його суперниці Гіларі Клінтон на виборах 2016 року.

      У 2018 році Пригожина, його "фабрику тролів" та 12 його співробітників звинуватили у втручанні в американські вибори та внесли до санкційного списку. Утім, Євген Пригожин фігурував в ньому й раніше. як і інші його компанії – "Конкорд Менеджмент" і "Конкорд Кейтеринг".

      Що це за "фабрика тролів" Пригожина? Це "Агентство інтернет-досліджень", російська компанія з офісом у Санкт-Петербурзі. Єдине, чим вона займається – це впливом на громадську думку в інтересах Кремля. Причому як в Росії, так і в цілому світі.

      Працівники-тролі поширюють дописи й коментарі в соцмережах задля формування певної громадської думки, використовуючи фейкові акаунти. керую компанією бізнесмен Євген Пригожина, більш відомий як "кухар Путіна".

      Зверніть увагу: Іран шантажує США, вимагаючи 50 мільярдів доларів.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Новини Росії Санкції
      Джерело: 24 канал
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