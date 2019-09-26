США розширили санкції проти Росії

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесла до санаційного списку проти Росії ще одну організацію, трьох фізичних осіб і п'ять суден. На переконання представників відомства, усі вони беруть участь у схемі ухилення від санкцій. Це, зі свого боку, полегшує доставку авіапалива російським силам, що діють в Сирії.

Як мовиться на сайті американського Мінфіну, під санкції потрапили фірма Maritime Assistance. Американські посадовці стверджують, що вона є підставною компанією фірми "Совфрахт".

Щодо останнього, то "Совфрахт" стоїть за схемою ухилення від санкцій. Організували вищезазначену схему співробітники "Совфрахта" Іван Окороков, Карен Степанян та Ілля Логінов, щоб полегшити поставки авіапалива російським силам, які діють в Сирії та підтримують чинного президента Асада. Окороков, Степанян та Логінов також потрапили до санкційного списку.

Крім того, США застосували санкції проти суден "Язь", "Сиг," Судак"," Пассат " і ОТ-2077.

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