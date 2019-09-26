США расширили санкции против России

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санационный список против России еще одну организацию, трех физических лиц и пять судов. По убеждению представителей ведомства, все они участвуют в схеме уклонения от санкций. Это, со своей стороны, облегчает доставку авиатоплива российским силам, действующим в Сирии.

Как говорится на сайте американского Минфина, под санкции попали фирма Maritime Assistance. Американские чиновники утверждают, что она является подставной компанией фирмы "Совфрахт". В частности, Maritime Assistance выполняла платежи от имени "Совфрахта" после того, как США внесли последнюю в список санкции из-за деятельности в оккупированном Крыму.

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При этом "Совфрахт" стоит за схемой уклонения от санкций. Организовали вышеупомянутую схему сотрудники "Совфрахта" Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, чтобы облегчить поставки авиатоплива российским силам, которые действуют в Сирии и поддерживают действующего президента Асада.

"Поддержка со стороны России режима Асада позволила ему продолжать бомбардировки, которые разрушили многочисленные больницы, школы и общественные места,а также привели к гибели мирных жителей", – отмечают в Минфине США.

Окороков, Степанян и Логинов также попали в санкционный список. Кроме того, США применили санкции против судов "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" и ВОТ-2077. Все эти корабли российской компании "Транспетрочарт", которая уже находится в санкционном списке США. В Вашингтоне заявляют, что она оказывала поддержку "Совфрахту".

Таким образом, теперь все имущество в США, принадлежащее вышеупомянутым физическим и юридическим лицам, должно быть заблокировано. Также им запрещено заключать любые сделки с гражданами США и на территории Соединенных Штатов.

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К слову, недавно санкции против России продлил Евросоюз, но уже за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.