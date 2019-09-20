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      Механизм санкций против России разваливается, – Пристайко

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / yes-ukraine.org

      Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против России из-за агрессии на Донбассе и аннексию Крыма деградируют. Такой механизм рушится, когда лидеры европейских стран приглашают Россию в G8, а представителей "крымских организаций" – на заседание ОБСЕ.

      Министр в интервью "Европейской правде" отметил, что на Западе продвигают идею постепенного снятия санкций с России при реализации Минских соглашений. По словам главы МИД, Украина против такого развития событий.

      Актуально: Санкции против России из-за аннексии Крыма не снимут до полной деоккупации полуострова – Уолкер

      Мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода". Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться,
      – заявил Пристайко.

      Пристайко заверил, что украинская дипломатия не наивная и понимает, что каждая страна преследует, в первую очередь, собственные интересы. Но, по его словам, интересы других государств не всегда совпадают с украинскими.

      Те, кто с нами были изначально – они не изменили своей позиции. А другие до сих пор не слышат наших аргументов,
      – сказал дипломат.

      Важно: Вы теряете деньги, а мы – челк Зеленский призвал Запад сохранять санкции

      Что предусматривают персональные санкции ЕС против России?
      Замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, присоединившиеся к этим санкциям.

      Впервые эти ограничения были введены в марте 2014 года и продолжаются каждые полгода.

      12 сентября Евросоюз продлил персональные санкции против России за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничения продлятся еще полгода.

      Важно! Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и предательства – в материале 24 канала

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      Теги: Украина – Россия Вадим Пристайко Новости Украины Новости политики Евросоюз Санкции
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