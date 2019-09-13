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      Вы теряете деньги, а мы – людей, – Зеленский призвал Запад сохранять санкции

      279 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам государства с Запада и подчеркнул, как важно сохранять санкции против России за ее агрессию на Донбассе.

      "Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому – дипломатия. Ее мощное и действенное оружие – это санкции. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги. Серьезно? Ну, извините, мы теряем людей", – заявил Зеленский во время своего выступления на Форуме YES 2019.

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      "Санкции – это налог ради мира и пока он не будет восстановлен – санкции должны быть сохранены", – добавил президент.

      12 сентября Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России из-за подрыва или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

      Смотрите видео выступления Владимира Зеленского на Форуме YES 2019:

      Кто на Западе хочет снять санкции с России?

      Об этом задумался президент Франции Эммануэль Макрон. Так, в августе он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в своей летней резиденции. По данным российских СМИ, хозяин Кремля надеялся добиться отмены европейских санкций, введенных в ответ на российскую агрессию на востоке Украины.

      "Я общался с дипломатами Министерства иностранных дел и они рассказали, что французский президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность снятия санкций ЕС с России", – рассказал политический обозреватель журнала "Новое время" Иван Верстюк.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Украина – Россия Форум YES 2019 Санкции
      Источник: 24 канал
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