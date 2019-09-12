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      Евросоюз продлил санкции против России

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      ЕС продлил санкции против России
      ЕС продлил санкции против России / dv.ee

      Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против Российской Федерации за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

      Ограничения продлили на полгода, поэтому их действие продлится до марта 2020 года, пишет "ТАСС".

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      Говорится о продлении санкций в отношении 170 россиян и сепаратистов. Кроме того, санкции продолжаются и в отношении 44 организаций. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза, решение вступит в силу.

      Накануне индивидуальные санкции решил продолжить Комитет постоянных представителей Евросоюза.

       

      Что предусматривают персональные санкции ЕС против России?
      Замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, присоединившиеся к этим санкциям. Впервые эти ограничения были введены в марте 2014 года и продолжаются каждые полгода. Последний раз эти санкции продолжили 15 марта 2019 года.

      Совет ЕС тем же решением в марте внес в список санкций имена 8 россиян "как ответ на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море".

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Санкции Евросоюз
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