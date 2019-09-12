Евросоюз продлил санкции против России

Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против Российской Федерации за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ограничения продлили на полгода, поэтому их действие продлится до марта 2020 года, пишет "ТАСС".

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Говорится о продлении санкций в отношении 170 россиян и сепаратистов. Кроме того, санкции продолжаются и в отношении 44 организаций. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза, решение вступит в силу.

Накануне индивидуальные санкции решил продолжить Комитет постоянных представителей Евросоюза.

Что предусматривают персональные санкции ЕС против России?

Замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, присоединившиеся к этим санкциям. Впервые эти ограничения были введены в марте 2014 года и продолжаются каждые полгода. Последний раз эти санкции продолжили 15 марта 2019 года.



Совет ЕС тем же решением в марте внес в список санкций имена 8 россиян "как ответ на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море".