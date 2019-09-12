Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Європейський Союз продовжив індивідуальні санкції проти Російської Федерації за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Обмеження продовжили на пів року, тож їхня дія триватиме до березня 2020 року, пише "ТАСС".

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Мовиться про продовження санкцій щодо 170 росіян і сепаратистів. Крім того, санкції продовжуються і щодо 44 організацій. Після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу, рішення набуде чинності.

Напередодні індивідуальні санкції вирішив продовжити Комітет постійних представників Євросоюзу.

Що передбачають персональні санкції ЄС проти Росії?Заморожування фінансових активів і заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій. Вперше ці обмеження були введені в березні 2014 року і продовжуються щопівроку. Востаннє ці санкції продовжили 15 березня 2019 року.



Рада ЄС тим же рішенням у березні внесла до списку санкцій імена 8 росіян "як відповідь на загострення ситуації в Керченській протоці і Азовському морі".