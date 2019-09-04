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      Євросоюз продовжить персональні санкції проти Росії

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      ЄС ще на 6 місяців продовжить санкції проти Росії
      ЄС ще на 6 місяців продовжить санкції проти Росії / deschide.md

      Комітет постійних представників Євросоюзу вирішив продовжити індивідуальні санкції щодо Росії за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Обмеження продовжили на півроку, тож їхня дія триватиме до березня 2020 року. Але остаточне рішення оформлять наступного тижня.

      "На 1-му засіданні після річної перерви Coreper (Комітет) погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 року", – повідомив у своєму твітері посол України в ЄС Микола Точицький.

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      "Підтримка суверенітету і територіальної цілісності залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інститутів ЄС", – додав у своєму дописі український дипломат.

      Мовиться про продовження санкцій щодо 170 росіян і сепаратистів. Крім того, санкції продовжуються і щодо 44 організацій, повідомив у твітері журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

      Після рішення Комітету постпредів ЄС, офіційне рішення має схвалити Рада ЄС. Воно буде прийняте на наступному тижні за письмовою процедурою. Після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу, рішення набуде чинності.

      Що передбачають персональні санкції ЄС проти Росії? Заморожування фінансових активів і заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій. Вперше ці обмеження були введені в березні 2014 року і продовжуються щопівроку. Востаннє ці санкції продовжили 15 березня 2019 року.

      Рада ЄС тим же рішенням у березні внесла до списку санкцій імена 8 росіян "як відповідь на загострення ситуації в Керченській протоці і Азовському морі".

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Євросоюз Санкції Війна на Донбасі Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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