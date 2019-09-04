Євросоюз продовжить персональні санкції проти Росії

Комітет постійних представників Євросоюзу вирішив продовжити індивідуальні санкції щодо Росії за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Обмеження продовжили на півроку, тож їхня дія триватиме до березня 2020 року. Але остаточне рішення оформлять наступного тижня.

"На 1-му засіданні після річної перерви Coreper (Комітет) погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 року", – повідомив у своєму твітері посол України в ЄС Микола Точицький.

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"Підтримка суверенітету і територіальної цілісності залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інститутів ЄС", – додав у своєму дописі український дипломат.

На І-му засіданні після літньої перерви Корепер погодив продовження антирос. санкцій до березня 2020р. Підтримка суверенітету і терит. цілісності залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС pic.twitter.com/MpsYSATwli — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) September 4, 2019

Мовиться про продовження санкцій щодо 170 росіян і сепаратистів. Крім того, санкції продовжуються і щодо 44 організацій, повідомив у твітері журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Після рішення Комітету постпредів ЄС, офіційне рішення має схвалити Рада ЄС. Воно буде прийняте на наступному тижні за письмовою процедурою. Після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу, рішення набуде чинності.

EU ambassadors today agreed to prolong the asset freezes and visa bans on 170 Russian officials & separatists + 44 entities by another 6 months. it will be formalized next week. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 4, 2019

Що передбачають персональні санкції ЄС проти Росії? Заморожування фінансових активів і заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій. Вперше ці обмеження були введені в березні 2014 року і продовжуються щопівроку. Востаннє ці санкції продовжили 15 березня 2019 року.



Рада ЄС тим же рішенням у березні внесла до списку санкцій імена 8 росіян "як відповідь на загострення ситуації в Керченській протоці і Азовському морі".