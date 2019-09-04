Евросоюз продлит персональные санкции против России

Комитет постоянных представителей Евросоюза решил продлить индивидуальные санкции в отношении России за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничения продлили на полгода, поэтому их действие продлится до марта 2020 года. Но окончательное решение оформят на следующей неделе.

"На 1-м заседании после летнего перерыва Coreper (Комитет) согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года", – сообщил в своем твиттере посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

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"Поддержка суверенитета и территориальной целостности остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС", – добавил в своем сообщении украинский дипломат.

На І-му засіданні після літньої перерви Корепер погодив продовження антирос. санкцій до березня 2020р. Підтримка суверенітету і терит. цілісності залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС pic.twitter.com/MpsYSATwli — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) September 4, 2019

Говорится о продлении санкций в отношении 170 россиян и сепаратистов. Кроме того, санкции продолжаются и по 44 организациям, сообщил в твиттере журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

После решения Комитета постпредов ЕС, официальное решение должен одобрить Совет ЕС. Оно будет принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза, решение вступит в силу.

EU ambassadors today agreed to prolong the asset freezes and visa bans on 170 Russian officials & separatists + 44 entities by another 6 months. it will be formalized next week. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 4, 2019

Что предусматривают персональные санкции ЕС против России? Замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям. Впервые эти ограничения были введены в марте 2014 года и продливаются каждые полгода. Последний раз эти санкции продлили 15 марта 2019 года.



Совет ЕС тем же решением в марте внес в список санкций имена 8 россиян "как ответ на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море".