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      Евросоюз продлит персональные санкции против России

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      ЕС еще на 6 месяцев продлит санкции против России
      ЕС еще на 6 месяцев продлит санкции против России / deschide.md

      Комитет постоянных представителей Евросоюза решил продлить индивидуальные санкции в отношении России за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничения продлили на полгода, поэтому их действие продлится до марта 2020 года. Но окончательное решение оформят на следующей неделе.

      "На 1-м заседании после летнего перерыва Coreper (Комитет) согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года", – сообщил в своем твиттере посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

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      "Поддержка суверенитета и территориальной целостности остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС", – добавил в своем сообщении украинский дипломат.

      Говорится о продлении санкций в отношении 170 россиян и сепаратистов. Кроме того, санкции продолжаются и по 44 организациям, сообщил в твиттере журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

      После решения Комитета постпредов ЕС, официальное решение должен одобрить Совет ЕС. Оно будет принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза, решение вступит в силу.

      Что предусматривают персональные санкции ЕС против России? Замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям. Впервые эти ограничения были введены в марте 2014 года и продливаются каждые полгода. Последний раз эти санкции продлили 15 марта 2019 года.

      Совет ЕС тем же решением в марте внес в список санкций имена 8 россиян "как ответ на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Аннексия Крыма Украина – Россия Санкции Евросоюз
      Источник: 24 канал
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