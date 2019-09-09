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      Глава МЗС Франції різко висловився про зняття санкцій з Росії

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / glavred.info

      Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вже сьогодні, 9 вересня, прибуде до Москви. Метою його поїздки є встановити "основи довіри" між Францією та Росією. Крім того, на переговорах глава МЗС Франції планує обговорити питання України.

      Про це він заявив під час виступу у програмі кількох медіакомпаній (Europe 1/CNEWS/Les Echos). 

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      За словами глави МЗС Франції, на переговорах у Москві будуть порушені проблеми, пов'язані з Україною, Сирією, Лівією та Іраном. Ле Дріан вирушає в Москву разом з міністром оборони Франції. Очікується, що з російської сторони у переговорах братимуть участь також глава МЗС Росії та глава Міноборони РФ.

      Варто зазначити, що Ле Дріан високо оцінив кроки Президента України Володимира Зеленського, які, за його словами, "привели до обміну полоненими". Водночас французький міністр заявив, що про зняття санкцій проти Росії поки говорити зарано – це стане можливим, якщо буде досягнуто прогресу у виконанні Мінських угод.


      Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан

      Що відомо про переговори?Як пишуть французькі ЗМІ, це перші подібні переговори між Москвою і Парижем після 2014 року. Тож 9 вересня у Москві відбудеться засідання російсько-французької Ради співробітництва з питань безпеки у форматі "2+2". Участь братимуть очільники Міноборони та МЗС.

      Ле Дріан також вважає, що попри розбіжності з Росією, можливим є зближення країн по декількох напрямках. Зокрема у боротьбі з тероризмом, співробітництві у космічній промисловості, а також у розвитку громадянського суспільства.

      Важливо! 7 вересня, близько 14:00 літак із полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила у листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". Усі новини про це – у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Франції Володимир Зеленський Обмін полоненими Новини Росії Санкції
      Джерело: 24 канал
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