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      Глава МИД Франции резко высказался о снятии санкций с России

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / glavred.info

      Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан уже сегодня, 9 сентября, прибудет в Москву. Целью его поездки является установить "основы доверия" между Францией и Россией. Кроме того, на переговорах глава МИД Франции планирует обсудить вопрос Украины.

      Об этом он заявил во время выступления в программе нескольких медиакомпаний (Europe 1/CNEWS/Les Echos).

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      По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан отправляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Ожидается, что с российской стороны в переговорах примут участие также глава МИД России и глава Минобороны РФ.

      Стоит отметить, что Ле Дриан высоко оценил шаги Президента Украины Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными". В то же время французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано – это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении Минских соглашений.


      Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

      Что известно о переговорах?Как пишут французские СМИ, это первые подобные переговоры между Москвой и Парижем после 2014 года. Поэтому 9 сентября в Москве состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2". Участие примут руководители Минобороны и МИД.

      Ле Дриан также считает, что несмотря на разногласия с Россией, возможно сближение стран по нескольким направлениям. В частности в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, а также в развитии гражданского общества.

      Важно! 7 сентября, около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35". Все новости об этом – в материалах 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Обмен пленными Новости России Санкции Новости Франции
      Источник: 24 канал
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