Глава МИД Франции резко высказался о снятии санкций с России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан уже сегодня, 9 сентября, прибудет в Москву. Целью его поездки является установить "основы доверия" между Францией и Россией. Кроме того, на переговорах глава МИД Франции планирует обсудить вопрос Украины.

Об этом он заявил во время выступления в программе нескольких медиакомпаний (Europe 1/CNEWS/Les Echos).

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По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан отправляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Ожидается, что с российской стороны в переговорах примут участие также глава МИД России и глава Минобороны РФ.

Стоит отметить, что Ле Дриан высоко оценил шаги Президента Украины Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными". В то же время французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано – это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении Минских соглашений.