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      Разгон протестов в России: в США заговорили о жестком ответе

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      В конгрессе США хотят новых санкций против России из-за разгона акций протеста в Москве
      В конгрессе США хотят новых санкций против России из-за разгона акций протеста в Москве / Getty Images

      В США хотят новых санкций против России из-за разгона акций протеста в Москве. Конгрессмены подчеркивают – Путин не остановится ни перед чем.

      Конгрессмены демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол осудили разгон мирных акций протеста и призвали Дональда Трампа ввести новые санкции против России, об этом говорится в их совместном заявлении на сайте конгрессмена Энгеля.

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      Американские политики отмечают, что активисты "были запуганы, избиты, задержаны или заключены".

      Эти агрессивные действия со стороны российского правительства являются грубым нарушением обязательств по открытому демократическому правлению и свободе собраний в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
      – отмечается в заявлении.

      Конгрессмены отмечают, что прошедшие демонстрации и реакция на них Кремля стали еще одним доказательством того, что народ России устал от тиранических действий главы России Владимира Путина. Он не остановится ни перед чем, чтобы подавить политическое инакомыслие.

      Конгрессмены призвали российское правительство освободить арестованных демонстрантов и закрыть уголовные дела против них.

      "Мы также призываем президента Трампа и его администрации использовать свои полномочия согласно акту Магнитского для введения адресных санкций в отношении лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России", – отметили конгрессмены.

      Они также добавили, что намерены тесно сотрудничать с администрацией, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных.

      Почему люди вышли на улицы в Москве?Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа).

      Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

      ​Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.

      Реакция Кремля: Путин впервые отреагировал на массовые протесты в России

      Когда были масштабные акции:

      • 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, участие в нем приняли 12 тысяч человек.
      • 27 июля проходила уже не согласованная властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершилась задержаниями более 1400 человек.
      • 3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысячи участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.
      • 10 августа во время очередной, но уже согласованной акции задержали 352 человека в разных местах России. Только в Москве – 256 человек, и всех в основном во время попытки добраться до здания администрации президента после завершения акции. Однако российские власти утверждают, что задержанных на самом деле было меньше.
      • 31 августа в Москве снова вышли на улицы. Полиция насчитала около 750 участников, однако не провластные СМИ заявляют о нескольких тысячах. Тогда не задержали никого.
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      Теги: Новости политики Санкции Новости США Новости России Протесты в Москве Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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