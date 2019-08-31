В Москве протестующие вновь вышли на улицы: фото и видео

В Москве состоялся очередной несогласованный с местными властями митинг против политических репрессий. Местная полиция насчитала около 750 участников, однако не провластные СМИ заявляют о нескольких тысячах.

Участники акции скандировали лозунги в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, сообщает российский "Интерфакс". Кроме того, протестующие требовали освободить всех, кого задержали на акциях раньше.

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Российские СМИ пишут, что маршрут, по которому шли на акции, полиция почти не контролировала. Однако в сети опубликовали фото и видео, на которых видно – силовиков много и они готовы действовать.



ОМОН на протестах в Москве / Twitter телеканала "Дождь"

ОМОН окружает протестующих. Видео: Василий Полонский / Дождь pic.twitter.com/9AbHPXw21j — Телеканал Дождь (@tvrain) August 31, 2019

Военные автомобили на улицах Москвы / Twitter телеканала "Дождь"

О задержаниях в Москве пока информации нет. Акция протеста также проходила в Петербурге – там задержали 3 человек.



Акция протеста в Москве / Источник: zona.media

Московская полиция заявляет, что на этот раз на акцию вышло около 750 человек. Однако издание "Медуза" пишет, что на самом деле присутствующих было несколько тысяч. В шествии также участвуют люди, которые выступают в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.



Акция протеста в Москве / "Медуза" и "Дождь" Акция протеста в Москве / "Медуза" и "Дождь"

Накануне несогласованной ходы власти Москвы объявили о фестивале "PRO лето" – также в центральной части города. В частности, на нем выступали российские артисты Ольга Бузова и Егор Крид. Издание "Дождь" пишет, что большинство зрителей не скрывает – прийти на фестиваль им "сказали на работе".

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Участники акции пришли с плакатами / Источник: zona.media

В то же время представители пропагандистьких СМИ тоже присутствуют. На одну из них – Ярославу Красиенко – представители кричали "позор" и бросали под ноги деньги.

Корреспонденту «России 1» Ярославу Красиенко снова не дают снять сюжет о протестах!



Видео: Артемий Миндрин / Дождь pic.twitter.com/hnrDSFZkBT — Телеканал Дождь (@tvrain) August 31, 2019



Журналистке пропагандистского канала бросают под ноги деньги / Источник: meduza.io



Протесты в Москве / Источник: zona.media

Силовики наблюдают за акцией протеста / Источник: zona.media

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Почему в Москве протест?Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа).



Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.



Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.

Когда были масштабные акции: