10:00
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      В Москве протестующие вновь вышли на улицы: фото и видео

      0 Читати новину українською
      В Москве снова вышли на акцию протеста
      В Москве снова вышли на акцию протеста / Дождь

      В Москве состоялся очередной несогласованный с местными властями митинг против политических репрессий. Местная полиция насчитала около 750 участников, однако не провластные СМИ заявляют о нескольких тысячах.

      Участники акции скандировали лозунги в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, сообщает российский "Интерфакс". Кроме того, протестующие требовали освободить всех, кого задержали на акциях раньше.

      Вам будет интересно: Путин впервые отреагировал на массовые протесты в России

      Российские СМИ пишут, что маршрут, по которому шли на акции, полиция почти не контролировала. Однако в сети опубликовали фото и видео, на которых видно – силовиков много и они готовы действовать.

      Протести у Москві
      ОМОН на протестах в Москве / Twitter телеканала "Дождь"

      Протести у Москві

      Военные автомобили на улицах Москвы / Twitter телеканала "Дождь"

      О задержаниях в Москве пока информации нет. Акция протеста также проходила в Петербурге – там задержали 3 человек.

      Протести у Москві
      Акция протеста в Москве / Источник: zona.media

      Московская полиция заявляет, что на этот раз на акцию вышло около 750 человек. Однако издание "Медуза" пишет, что на самом деле присутствующих было несколько тысяч. В шествии также участвуют люди, которые выступают в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

       

      Накануне несогласованной ходы власти Москвы объявили о фестивале "PRO лето" – также в центральной части города. В частности, на нем выступали российские артисты Ольга Бузова и Егор Крид. Издание "Дождь" пишет, что большинство зрителей не скрывает – прийти на фестиваль им "сказали на работе".

      Последствия протестов: В России из-за протестов хотят отобрать ребенка у еще одной семьи


      Участники акции пришли с плакатами / Источник: zona.media

      В то же время представители пропагандистьких СМИ тоже присутствуют. На одну из них – Ярославу Красиенко – представители кричали "позор" и бросали под ноги деньги.


      Журналистке пропагандистского канала бросают под ноги деньги / Источник: meduza.io


      Протесты в Москве / Источник: zona.media

      Силовики наблюдают за акцией протеста / Источник: zona.media

       Мнение: Когда протесты в Москве перерастут в революцию: версия эксперта

      Почему в Москве протест?Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа).

      Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

      Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.

      Когда были масштабные акции:

      • 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем эта мера столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, в нем приняли участие 12 тысяч человек.
      • 27 июля проходила уже не согласованная властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершилась задержаниями более 1400 человек.
      • 3 августа пошла третья волна протестов, которую также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысяч участников, силовики 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни несовершеннолетние.
      • 10 августа во время очередной, но уже согласованной акции задержали 352 человека в различных МИТС России. Только в Москве – 256 человек, и всех основном при попытке добраться до здания администрации президента после завершения акции. Однако российские власти утверждает, что задержанных на самом деле было меньше.
      blog_ava
      Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди
      сегодня
      450
      Теги: Новости политики Новости России Москва Протесты в Москве
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 31 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 186
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23979
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 554
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2702
      Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1325
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук