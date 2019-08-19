Путин впервые отреагировал на массовые протесты в России

Российский президент Владимир Путин с присущим ему цинизмом признал, что россияне "имеют право на мирные, согласно закону, протесты, а власть должна обеспечить реализацию этого права".

Президент России Владимир Путин 19 августа встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его летней резиденции на Лазурном берегу.

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Сам во время этой встречи Путин прокомментировал протесты в Москве. И при этом добавил, что нельзя "доводить ситуацию до абсурда", чтобы "беспорядки" в России не превратились в протесты "желтых жилетов" во Франции, когда гибли люди.

"Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице", – подчеркнул Путин.

Почему в России – массовые протесты?

Таким образом люди поддерживают кандидатов от оппозиционных сил, которым отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы (избиркомы якобы находили неточности в заполнении подписных документов, ошибки в паспортных данных и т. п.).

ПРОТЕСТЫ В РОССИИ: ВАЖНОЕ