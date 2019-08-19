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      Путин впервые отреагировал на массовые протесты в России

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      Путин дал комментарий по поводу протестов
      Путин дал комментарий по поводу протестов / Getty Images

      Российский президент Владимир Путин с присущим ему цинизмом признал, что россияне "имеют право на мирные, согласно закону, протесты, а власть должна обеспечить реализацию этого права".

      Президент России Владимир Путин 19 августа встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его летней резиденции на Лазурном берегу.

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      Сам во время этой встречи Путин прокомментировал протесты в Москве. И при этом добавил, что нельзя "доводить ситуацию до абсурда", чтобы "беспорядки" в России не превратились в протесты "желтых жилетов" во Франции, когда гибли люди.

      "Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице", – подчеркнул Путин.

      Почему в России – массовые протесты?
      Таким образом люди поддерживают кандидатов от оппозиционных сил, которым отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы (избиркомы якобы находили неточности в заполнении подписных документов, ошибки в паспортных данных и т. п.).

      ПРОТЕСТЫ В РОССИИ: ВАЖНОЕ

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      Теги: Новости России Владимир Путин Эммануэль Макрон Новости Франции Протесты в Москве
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 августа
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