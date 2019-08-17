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      Каким путем Россия хочет избавиться от санкций: версия эксперта

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      Почему Запад закроет глаза на нарушения прав человека на маршах протеста в Москве?
      Почему Запад закроет глаза на нарушения прав человека на маршах протеста в Москве? / Радио Свобода

      На протестном митинге 11 августа в Москве силовики задержали довольно мало участников акций. И это не просто так. Причина в санкциях.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Клочок.

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      11 августа во время митинга в Москве были задержаны совсем немного людей. А накануне многих участников отпустили, даже ведущих оппозиционеров. Для России очень принципиально возвращение в ПАСЕ. Это первый шаг к отмене экономических санкций. То, что к России относятся лояльно даже в ПАСЕ, свидетельствует о перспективах снятия санкций или их послабления,
      – считает Валерий Клочок.

      Эксперт допускает, что Запад закроет глаза на нарушения прав человека на маршах протеста в Москве. Как замечает Валерий Клочок, в мире власть создает мафию, чтобы вместе с ней управлять государством. А в России мафия создала себе государство. Поэтому поломать это очень сложно. И Европа это понимает.

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      Но эту ситуацию в России считает политолог, надо использовать, как это делалось в период холодной войны. Подыгрывать российской оппозиции, вливать туда серьезные деньги.

      Что известно о протестах в Москве?

      • В Москве прошли акции протеста за честные выборы 14, 20, 27 июля 3 и 11 августа. 27 июля правоохранители задержали 1127 человек. 3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители Москвы вышли на очередной протест. На этот раз задержали 1001 человека, среди них – 50 несовершеннолетних. 11 августа – более 200 человек. Как известно, глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл заявил, что необходимо пересмотреть возвращение России в ПАСЕ из-за задержания и избиения демонстрантов в Москве во время протестов в конце июля – начале августа.

      • Почему россияне протестуют? Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу. Оппозиционеры утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. Однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по разным надуманным причинам. Выборы состоятся 8 сентября.

      blog_ava
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      сегодня
      322
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Санкции ПАСЕ Протесты в Москве Протесты
      Источник: 24 канал
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