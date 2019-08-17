Яким шляхом Росія хоче позбутися санкцій: версія експерта

На протестному мітингу 11 серпня в Москві силовики затримали досить мало учасників акцій. І це не просто так. Причина в санкціях.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Клочок.

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11 серпня під час мітингу в Москві було затримано зовсім небагато людей. А напередодні багато учасників відпустили, навіть провідних опозиціонерів. Для Росії дуже принципове повернення в ПАРЄ. Це перший крок до скасування економічних санкцій. Те, що до Росії відносяться лояльно навіть у ПАРЄ, свідчить про перспективи зняття санкцій або їх послаблення,

– вважає Валерій Клочок.

Експерт допускає, що Захід закриє очі на порушення прав людини на маршах протесту в Москві. Як зауважує Валерій Клочок, у світі влада створює мафію, щоб разом із нею управляти державою. А в Росії мафія створила собі державу. Тому поламати це дуже складно. І Європа це розуміє.

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Але цю ситуацію в Росії вважає політолог, треба використовувати, як це робилося в період холодної війни. Підігравати російській опозиції, вливати туди серйозні гроші.

Що відомо про протести у Москві?

• У Москві пройшли акції протесту за чесні вибори 14, 20, 27 липня 3 і 11 серпня. 27 липня правоохоронці затримали 1127 осіб. 3 серпня російські опозиціонери та небайдужі жителі Москви вийшли на черговий протест. Цього разу затримали 1001 особу, серед них – 50 неповнолітніх. 11 серпня – понад 200 осіб. Як відомо, глава британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл заявив, що необхідно переглянути повернення Росії до ПАРЄ через затримання та побиття демонстрантів у Москві під час протестів наприкінці липня – початку серпня.

• Чому росіяни протестують? Мітингарі зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи. Опозиціонери стверджують, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати. Проте виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції з різних надуманих причин. Вибори відбудуться 8 вересня.