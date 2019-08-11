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      На активистку в России могут открыть дело, потому что считает правоохранителей бессовестными

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      В России полицейский написал заявление на активистку, которая заявила, что у него "нет совести"
      В России полицейский написал заявление на активистку, которая заявила, что у него "нет совести" / Cetty images

      Заместитель начальника полиции Санкт-Петербурга по охране общественного порядка Виктор Борисенко написал заявление на девушку, которая якобы оскорбила его на акции протеста. Активистка сказала силовику, что у него «нет совести».

      Борисенко просит провести проверку в отношении активистки Марии Ивановой, об этом сообщает правозащитник Динар Идрисов, пишет Znak.com.

      Важно: "Хватит нам врать": новая волна массовых протестов в России на фото и в цифрах

      Так, российский правоохранитель считает слова "у вас нет совести" оскорблением.

      Теперь заявление силовика передадут в Следственный комитет, а он уже начнет проверку о возбуждении уголовного дела за "оскорбление представителя власти".

      Когда еще были масштабные акции:

      • 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, участие в нем приняли 12 тысяч человек.
      • 27 июля проходила уже не согласованная властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершилась задержаниями более 1400 человек.
      • 3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысячи участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.
      • 10 августа во время очередной, но уже согласованной акции задержали 352 человека в разных городах России. Только в Москве – 256 человек, и всех в основном во время попытки добраться до здания администрации президента после завершения акции.Однако российские власти утверждают, что задержанных на самом деле было меньше.

      Почему в России проходят протесты?
      Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа).

      Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

      blog_ava
      Янина Соколова о скандальном обращении грузинского ведущего, обматерившего Путина
      11 августа
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      Теги: Новости политики Новости Украины Протесты в Москве Митинги в России Новости России Протесты Москва
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